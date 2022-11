Corea del Norte lanzó otros cuatro misiles balísticos de corto alcance

El régimen de Kim Jong-un acentuó el lanzamiento de misiles de corto alcance esta semana / Foto: AFP

Kim Jong-un controla un nuevo ensayo armamentístico en respuesta a las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos.

Corea del Nortehacia el mar Amarillo, informó el Ejército surcoreano, en nuevos lanzamientos que se suman a la larga serie efectuada esta semana.El Estado Mayor Conjunto surcoreano dijo quesituado entre la China continental y la península de Corea.Corea del Norte ha lanzadoUno de ellos cayó en aguas territoriales surcoreanas.Estados Unidos y Corea del Sur consideran que esta andanada de disparos, el primero desde 2017.El viernes último, Washington y Seúl decidieronque se iniciaron el lunes.participó este sábado en las maniobras aéreas, indicó un responsable del Ministerio de Defensa surcoreano a la agencia de noticias AFP.Los expertos señalan que el gobierno de Kim Jong-unlas más importantes jamás realizados por Seúl y Washington, con cientos de aviones movilizados por cada lado.Corea del Norte ha mostrado su enojo en el pasadocomo los bombarderos B-1B o los portaaviones, habitualmente enviados a la zona en momentos de alta tensión.Aunque el B-1B ya no va equipado con armas nucleares, la Fuerza Aérea estadounidense lo define comoque pueden atacar en cualquier lugar del mundo.después de detectar la movilización de 180 aviones norcoreanos.Expertos dicen que Corea del Norte es particularmente sensible a estas maniobras dado queya que carece de aviones caza de alta tecnología y pilotos entrenados adecuadamente.En comparación con la envejecida flota norcoreana,incluyendo a los cazas F-35.En declaraciones en el Consejo de Seguridad de la ONU,asegurando que no plantean amenazas para otros países.de haber protegido a Corea del Norte, que se ha "burlado" del Consejo de Seguridad con este lanzamiento sin precedentes de misiles que exacerba las tensiones en la península coreana.Pero China, el aliado más cercano del régimen norcoreano, y Rusia, cuyas relaciones con Occidente se han deteriorado desde que invadió Ucrania en febrero pasado,