Sol, playa e inicio de las competencias en Mar del Plata

"Huesera", película mexicana / Foto Prensa

"Un beau matin"

“Un beau matin” (Una bella mañana), película francesa de Mia Hansen-Løve

"Réduit"

Película suiza, "Réduit" / Foto Prensa

León Schwitter, director de "Réduit" / Foto Prensa

"Huesera"

La película "Huesera" / Foto Prensa

Michelle Garza Cervera, directora de "Huesera" / Foto Prensa

En una jornada a pleno sol y que invita a visitar la playa pese al viento frío, las secciones competitivas deldieron comienzo este viernes, además de la más que atractiva "Un beau matin", de la francesa Mia Hansen-Løve., es probablemente una de las películas más importantes de la sección Autoras y Autores y de toda esta edición del festival marplatense, porque la directora francesa ya tiene una sólida trayectoria en donde se destacan “El padre de mis hijos” “Todo se perdona”, “Un amor de juventud” y “Edén”.Proyectada en el complejo Los Gallegos a sala llena, “Un beau matin” abarca un año en la vida de Sandra -formidable Léa Seydoux-, una traductora que cría sola a su hija Linn -Camille Leban Martins-, cuida y asiste con dolor a su padre Georg -Pascal Gregory-, exprofesor de filosofía afectado por una cruel enfermedad, mientras en paralelo, encuentra el amor en Clément -Melvil Popaud, uno de los protagonistas de “Pequeña flor” de Santiago Mitre-, casado y endeble en su decisión de dejar a su esposa.El relato entonces es una mirada desgarradora a la despedida de la protagonista de su padre, documentada a través de las sucesivas internaciones en distintos hospitales, un calvario al que se suma el comienzo de una relación en donde una de las partes duda y en esa dubitación, agrega incertidumbre sobre el presente que enfrenta Sandra.De lo que se trata entonces la película es de hacer un recorte, apenas un año en la vida de la protagonista en sus cuarenta años. Pero si los dos ejes en donde se juega el nudo de la historia tiene a una pérdida en uno de los extremos y en el otro un amor que no termina de consolidarse, Mia Hansen-Løve no se regodea con el dolor y en cambio, con extrema delicadeza y elegancia, ofrece momentos de belleza argumental que se traducen desde la pantalla en un sentido luminoso sobre el futuro de las criaturas nobles de “Un beau matin”.En el segundo turno de la Competencia Internacional, tras el paso de la muy buena "Tres hermanos", del argentino Francisco Paparella , fue el turno de la, presente en la sala y con la sorpresa, expresada por él mismo, de que fuera el público de la ciudad bonaerense el primero en visionar, a nivel mundial, su cinta.En una sala casi colmada, la película de Scwitter tuvo una buena recepción, aunque los aplausos, tímidos, daban cuenta del reconocimiento a una obra que por momentos no parecía muy convincente.En rigor, la historia cuenta que un hombre recibe a su hijo de unos doce años en su cabaña perdida en la montaña para experimentar la vida en la naturaleza, sin acceso a la tecnología ni las bondades de la vida moderna. Desde el primer momento se presagia la tensión entre ambas generaciones y estilos de vida, sobre todo gracias a la muy buena actuación de Peter Hottinger y Dorian Heiniger, pero termina por caer en una letanía de la que no es fácil salir.Buena fotografía y utilización de los recursos, aunque al intentar evitar exageraciones narrativas y conflictos externos, la película se encuentra predecible y, por momentos, sin un rumbo atinado.La Competencia Latinoamericana trajo, donde. El film comienza como un trauma psicológico que muta hacia lo fantástico, con una impecable actuación de Natalia Solián, en una trama simple que se complejiza.Valeria -Couoh- ansía quedar embarazada, pero una vez que lo logra una extraña sensación se apodera de ella, lo que la lleva a alucinaciones que ponen en riesgo tanto su vida como la de su familia y su beba.Garza Cervera utiliza el género del suspenso con toques del cine fantástico y de terror para indagar en la maternidad, las dudas y las depresión posparto. Las presiones del entorno tanto por ser madre como por su supuesta incapacidad para serlo. Si bien el final es algo abierto y contradice, en un punto, lo sucedido hasta el momento, la realizadora consigue poner en pantalla una película que interpela desde lo social y psicológico a través del misterio y la oscuridad que el género requiere.Con un público que hasta el momento se ha acercado en buena medida al Auditorium para la Competencia Internacional, se espera que este fin de semana llegue la mayor parte de la audiencia y en la que la presencia de celebridades como Dolores Fonzi, Ricardo Darín y Cecilia Roth se entremezclarán con la política ante la esperada visita de Evo Morales y el documental sobre el golpe de Estado en Bolivia.