Una bodega de Mendoza logró el Oro internacional en las Great Wine Capitals en Turismo del Vino

Una bodega de Mendoza ganó el Oro internacional en Arquitectura y Paisajes en Turismo del Vino, durante la premiación de la Asamblea de las Grandes Capitales del vino (Great Wine Capitals-GWC), que reúne a las once ciudades más importantes del mundo en materia enoturística, realizada anoche en esa provincia, anfitriona del evento.Se trata de la bodega Anaia, ubicada en Luján de Cuyo, que recibió el galardón durante la gala en la que participaron la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario; el intendente de la Ciudad capital, Ulpiano Suarez; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; la presidenta de las Great Wine Capitals, senadora nacional Mariana Juri, y su vicepresidente, Juan María Saénz de Buruaga.Durante esta últimas semana, la provincia fue el centro del enoturismo mundial durante la Asamblea de las GWC, que se hizo por segunda vez en Mendoza. y durante estos días, representantes de cada una de las ciudades que son parte de esta red pudieron vivir en primera persona todas las experiencias relacionadas al mundo del vino que ofrece este destino.Además de Mendoza, las ciudades que forman parte de las GWC son Adelaida, Australia; Bilbao/Rioja, España; Burdeos, Francia; Lausana, Suiza; Mainz/Rheinhessen, Alemania; Porto, Portugal; San Francisco/Napa Valley, Estados Unidos; Valparaíso/Valle de Casablanca, Chile; Verona, Italia, y Cape Town/Cape Winelands, Sudáfrica.Vicario agradeció "a las autoridades y representantes de la Red Global de Grandes Capitales Mundiales del Vino por esta oportunidad de recibirlos. También agradezco al sector privado, a los emprendimientos y artistas de nuestra provincia junto a quienes estamos mostrándoles a las principales regiones vitivinícolas del mundo lo que tenemos para ofrecer”.En esta edición de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism se presentaron 54 postulantes, que participaron en las categorías Alojamiento, Restaurante, Prácticas sustentables, Arquitectura y paisajes, Arte y cultura, Experiencias innovadoras, Servicios relacionados, y Pequeñas bodegas (esta última solo es de alcance local).La propietaria de Bodega Anaia, Patricia Serizola, dijo luego de recibir el galardón que "este premio nos genera una emoción tremenda. Es inesperado este premio, hemos trabajado mucho desde que arrancamos en febrero de 2022 a recibir turistas. Estamos muy contentos de poder brindar una oferta complementaria e innovadora al turista para que encuentre algo que lo sorprenda”.