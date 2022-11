Con producción de cannabis medicinal e industrial Argentina da un "paso estratégico"

Con enorme orgullo, hoy participé de la entrega de los primeros títulos de propiedad de 9 variedades nacionales de semillas de cannabis.👏



Esto es reflejo de un Estado que está presente, y que fortalece toda la fuerza de esta producción. 🇦🇷#ArgentinaAvanza pic.twitter.com/NVNSu8h4MW — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) November 4, 2022

Argentina está ahora a la vanguardia porque le dio un marco normativo a una producción que no solo promueve la innovación y la sustitución de importaciones, sino que además es fundamental para el desarrollo de la ciencia y la salud. pic.twitter.com/7GWpLIMd5u — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) November 4, 2022

Principales atracciones de la Expo: Venta legal de semillas, cocina y helados a base de cannabis La venta de semillas y plantines de cannabis -habilitados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase)-, helados y cursos de cocina a base de cannabis están entre las principales atracciones de la tercera edición de Expo Cannabis que comenzó este viernes con miles de visitantes y se extenderá hasta el domingo en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.



Desde las 14, una multitud de todo el país y de países limítrofes comenzaron a llegar al predio y a recorrer los más de 200 stands de los dos pabellones, uno exclusivo de cannabis medicinal y otro de cultivo, uso e industria.



Entre las principales atracciones se destacan el taller de cocina a base de cannabis, el lanzamiento de helados hechos con sabor a cannabis; y la compra y venta de semillas y plantines (de las variedades habilitadas) por primera vez, para aquellos que tuvieran tramitado el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).



"Las semillas de cannabis, uno de los productos más demandados por las personas que cultivan, fueron recientemente reguladas por el Inase, que creó un registro donde inscribir las variedades para su comercialización a nivel nacional. Por eso, desde este año las personas que asistan a la Expo van a poder comprar semillas de cannabis", detallaron los organizadores del evento.



Hoy está habilitado que los criaderos desarrollen e inscriban en el Registro Nacional Cultivares del Inase variedades de cannabis, semillas, plantines o esquejes, dijo a Télam el representante del Inase, Guillermo Correa Tedesco.



También están habilitados los productos vinculados a proyectos de cannabis medicinal aprobados por el Ministerio de Salud, que pueden producir derivados, como flores y semillas.



Una variedad, según el Inase, tiene que cumplir tres condiciones, ser: "estable, homogénea y original", algo que evalúa el Inase.



Por otra parte, el cannabis de comercialización, los comerciantes expendedores (locales a la calle) también pueden inscribirse como operadores de cannabis, para comprar a los dos anteriores y vender al público que tenga la identificación de Reprocann, concluyó Correa Tedesco.



Geneticas Arkham, un grow shop del barrio porteño de Nuñez presente en un stand del evento inauguró hoy por primera vez la venta de una variedad de planta habilitada por el Inase y, su representate, Lucia De souza Madeira, dijo a Télam que "esta planta -especie cañamo cannabis sativa Polaris- se caracteriza por ser de muy fácil cultivo y de rápida floración -55 días-, y no tiene olor muy fuerte, es decir, es muy discreta para cultivos de interior".



La planta Polaris ronda entre $ 4000 y $ 8000, dependiendo el tamaño.



"La gente está impactada, yo tampoco puedo creerlo, por primera vez tenemos plantas legales", concluyó De Souza Madeira.



Entre los stands, los visitantes encontraron gran diversidad de productos para el uso de cannabis, vaporizadores, insumos para el cultivo, nuevas tecnologías de iluminación, riego y manejo de clima para cultivos hogareños e industriales, dispositivos para analizar la composición de cogollos y aceites, y maquinaria industrial para distintos procesos, entre otros.



"Tengo Reprocann, consumo aceite de cannabis que produce mi marido, lo tomo solo de noche para dormir", contó a Télam Clara Jesús Díaz (52) de Morón, que fue junto a su hijo de 24 años y su marido a la Expo.



Mientras ella paseaba, su marido participaba de conferencias para instruirse sobre la temática. Clara inició una terapia controlada por un médico a partir de la sugerencia de sus hijos, y hoy, se siente "mucho mejor".



Otra de las novedades de la primera fecha fue el lanzamiento de los primeros helados cannábicos a cargo de Cannacream, que sin canabinoides ni nada vinculado a los elementos psicoactivos ni medicinales, mantienen el aroma y sabor gracias a la inclusión en su preparación de diversos terpenos extraídos de las diversas variedades de plantas.



Los terpenos forman parte de los aceites esenciales de la mayoría de plantas, frutas o frutos como el limón, el pino, o la lavanda; y son los responsables de la parte aromática de las plantas. Es decir, de otorgarles el aroma y sabor que tienen, definieron en el lugar.



"El terpeno -extraido por Cali Terpenes- se incluye en la crema del helado artesanal de forma líquida por goteo, que varía la cantidad según el sabor y el terpeno que se esté utilizando. Lo que más nos pidieron hoy fue dulce de leche y las dos americanas que tienen color violeta y verde, donde se lucen más los sabores del terpeno", dijo a Télam Fernando Diez, de Cannacream.



En la fila para probar el helado, estaba Pablo Patricio Goyeneche (38) junto a un amigo, quienes viajaron desde Boulogne para visitar la Expo.



"Vi el helado y el aroma a terpenos, y me encantó la combinación. Está buenísimo, tiene aroma frutado, un aroma poco común en una crema americana. Alimenta los sentidos", dijo a Télam luego de probarlo.



A media tarde, Ricardo Arenas Moll dictó un Taller de Cocina a base de cannabis en el escenario central que congregó a cientos de personas, y contó a Télam que se dedica a esto hace siete años cuando cuando, a partir de un cáncer terminal de su padre, comenzó a plantar cannabis, y al haber crecido en una familia gastronómica combinó las dos pasiones.



La cocina cannábica está divida entre los comestibles en estado ácido y en estado activo, explicó el especialista.



Entre los principales tips de Arenas Moll mencionó la importancia de la dosificación.



"La dosificación que yo recomiendo para arrancar es de 0,33 gramos de cannabis por persona, es decir 1 gramo cada tres personas para hacer una manteca y poder cocinar", explicó.



Además, mencionó que el cannabis para que esté en estado activo hay de "descarboxidarlo", un método por el cual se calienta, antes de cocinarlo, se lo lleva al horno por 40 minutos entre 110 y 120 grados, y ahí se produce un proceso químico por el que el cannabinoide que estaba en estado ácido en el cogollo pasa a ser THC en su estado psico activo.



Arenas Moll realiza la versión cannábica de chocolatería, bombonería y recrea golosinas como la bananita Dolca, o la Tita.



"No hay límites en las cocina de cannabis, se puede cocinar de todo, y los comestibles son beneficiosos porque son una alternativa al consumo sin obligar a fumar. Tiene muchas bondades", aseveró el cocinero cannábico.

Con la producción del cannabis medicinal e industrial, la Argentina está "dando un paso estratégico", afirmó este viernes el, al entregar los"Es un momento muy emotivo porque estamos dando un paso estratégico e importante, un reconocimiento a lo que es el impulso, la iniciativa y el compromiso para poner en visibilidad y en la agenda del Estado una actividad como el desarrollo del cannabis medicinal e industrial", señaló este mediodía Bahillo, en el marco de la Expo Cannabis Argentina 2022.Afirmó que la industria del cannabis en general "tiene un potencial productivo y social, estratégico e importante".El funcionario estuvo acompañado en el acto por las autoridades del, Silvana Babbitt (presidenta) y Gabriel Giménez (director nacional de Articulación Federal); el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y la diputada nacional Carolina Gaillard.Bahillo, tras entregar los certificados, calificó a este hecho como algo "importantísimo pero no bisagra porque la (producción cannábica) es un sector que viene generando concientización, visibilidad e imponiendo, en buenos términos, el potencial del sector en la agenda pública".En declaraciones a Télam, el titular de la cartera de Agricultura destacó las acciones que se llevaron adelante desde la política, tanto por el Ejecutivo como el Legislativo, "con una legislación que acompaña la visibilidad y el desarrollo del sector", enfatizó, en referencia a la Ley N° 27.350 que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados."En este caso, el rol del Inase es sumamente importante porque logra el proceso de aprobación de estas nueve variedades de semillas, y si no hay semilla no hay planta", puntualizó.En cuanto a la industrialización, Bahillo resaltó que "es estratégica, una de las patas más importantes que tiene una cadena productiva"."Con la semilla ya tenemos una unidad de negocio que es importante para muchos desarrolladores, empresarios y emprendedores", indicó el funcionario.Por último, Bahillo volvió a destacar "el potencial que tiene la industria del cáñamo y los distintos derivados", que "pueden ser un gran generador de divisas, negocios y puestos de trabajo", concluyó el titular de Agricultura.A su turno, Babbitt resaltó que "el acto de entregar estos certificados es la grata culminación de un trabajo que empezó antes de la pandemia, en 2019, cuando el Inase recibe el primer proyecto aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación".Cabe recordar que mediante las Resoluciones INASE Nros 2, 3, 27, 28 y 55 de 2022que se suman a las 4 ya aprobadas.De esta manera alcanzan un total de 9 variedades de cannabis nacional inscriptas y se espera registrar más antes de fin de año.En otro tramo de su exposición, la titular del Inase contó que "el año pasado se hizo un trabajo muy intenso de marco normativo, empezando por la resolución conjunta con el Ministerio de Salud, que fue inédito en Argentina y por primera vez se permitía la inscripción de variedades de cannabis"."Luego llegó la resolución del entonces Ministerio de Agricultura, donde nos pidió al Inase comenzar con una identificación, relevamiento e inscripción de variedades, y luego otras normativas que se sucedieron", señaló Babbitt.Tras ello "se creó, coordinado por Gabriel Giménez, el grupo de trabajo transversal, con lo cual, el Estado está respondiendo a lo que se demandaba hace tantos años, comenzar a trabajar con cannabis medicinal, cáñamo industrial y en el marco de la Ley 27.350", cerró la funcionaria.Por último, el gobernador Morales enfatizó que"Esto es avance biotecnológico; no nos para nadie", remarcó el gobernador de Jujuy, provincia que actualmente produce y desarrolla cannabis medicinal."Hace seis años empezamos, fue todo un camino que hemos recorrido para producir con fines medicinales y la verdad que ese camino se está allanando cada vez más", subrayó Morales.