El Indec informó cómo será la instancia final de pago a censistas

Foto: Sebastián Granata

Será efectivizado el pago a los censistas

Foto: Sebastián Granata

Foto: Sebastián Granata

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que pondrá a disposición este mes un formulario digital desarrollado exclusivamente para recabar los datos válidos y completos de las 12.356 personas que cumplieron tareas el día del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 y que, según aclararon desde el organismo, "no pudieron recibir el pago por haber informado sus datos bancarios con errores o haber omitido respuestas en el sistema de registro del censo"."Las personas convocadas tendrán que rectificar y completar su información personal para iniciar el trámite administrativo de la transferencia", informó el Indec al especificar que durante noviembre recibirán un enlace de acceso en sus casillas de correo electrónico. Una vez completado el registro, "podrán realizar el seguimiento del trámite hasta su cobro efectivo, que será a los siete días hábiles de registrada la información"."Lo que sucedió fue que las personas que componen la nómina, que fueron validadas por las autoridades estadísticas de cada provincia, informaron una clave bancaria uniforme (CBU) o clave virtual uniforme (CVU) inválida, o no la informaron; y posteriormente la reingresaron con nuevos errores en un formulario que estuvo disponible hasta la semana pasada", ampliaron.Entre junio y octubre del 2022, según lo informado por el Indec en la página web censo.gob.ar, se firmaron las resoluciones para efectivizar el pago del 99% de la estructura censal compuesta por más de 750 mil personas en todo el territorio argentino."La verificación del trabajo se hizo a través de un sistema informático en el que, hasta el 30 de mayo de 2022, los jefes de departamento, de fracción y de radio debían certificar que sus equipos realizaron las tareas asignadas", informaron desde el Indec.Las aprobaciones para el pago del estipendio se realizaron en varias instancias debido a faltantes de información, ya sea por omisión de validación de los jefes de radio y fracción o por falta de datos bancarios que debían ser completados por cada persona.. Unas semanas después se les depositó a 105.522 personas, el 13% de la estructura."En esa segunda instancia se incluyeron los casos de las personas que declararon un CVU de billetera virtual - pese a que en el sistema se solicitada un CBU y las que, por problema de conectividad, no pudieron actualizar sus datos el 18 de mayo, entre otros casos", especificaron desde el Instituto.Hubo una tercera tanda de pagos en la que se incluyó a las personas que habían trabajado durante el Día del Censo pero que no tenían la validación de sus superiores en el sistema; a quienes les correspondía un adicional por ruralidad o el diferencial por pasar de "suplente" a "titular"; y a las personas que no informaron originalmente su CBU o CUIT en el sistema.