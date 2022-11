Cafiero exhortó a recuperar la soberanía sobre Malvinas

Cafiero se refirió a las Islas Malvinas VER VIDEO

El canciller Santiago Cafiero exhortó este viernes a "perseverar en todas las instancias", tanto del "diálogo como de la diplomacia", para lograr la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y rechazó "por equivocado ese determinismo de pensar que no se puede" llegar a ese objetivo."Hay que perseverar en todas las instancias, necesitamos seguir luchando con las armas del diálogo y la diplomacia" porque "ese determinismo de pensar que no se puede es equivocado", sostuvo Cafiero al encabezar en la cancillería la conmemoración del 40° aniversario de la adopción de la resolución 37/9 sobre la Cuestión de las Islas Malvinas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. "El mundo está en tensiones y nosotros tenemos la razón, por eso seguimos avanzando y es tan importante sensibilizar a la comunidad internacional como a las fuerzas vivas de la Argentina", dijo el canciller, quien aseguró "no está todo dado" sobre la controversia de soberanía y mencionó el antecedente de la reciente decisión de la ONU de disponer que Gran Bretaña devuelva el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, en África.Esta decisión fue adoptada por la ONU a partir de una conclusión de la Corte Internacional de La Haya, que por 116 votos a favor y seis en contra, dispuso que Gran Bretaña devuelva a Mauricio su derecho de soberanía sobre el archipiélago de Chagos , que ocupa desde la época napoleónica, y emitió un plazo hasta este mes de noviembre para que concluya la administración del gobierno inglés, a la que definió como "ilegal".El canciller argentino sostuvo que el dictado de la Resolución 37/9 constituye una circunstancia que "no debe olvidarse, porque a partir de que se recupera la democracia en la Argentina se recuperan ciertos parámetros, se empieza a hablar de pilares de política exterior y uno de ellos, quizás el más antiguo, es el reclamo por Malvinas", para lo cual "el trabajo diplomático fue desde siempre silencioso y constante"."El Reino Unido ya no argumenta que la guerra otorga derechos, y ahora hablan de autodeterminación y ahí está también el servicio exterior para plantear que la población está implantada y no hay derecho allí a la autodeterminación", comentó.Cafiero explicó que "el Reino Unido quería dar por clausurada el asunto Malvinas y la disputa de soberanía a partir de una guerra y ahí se impuso la diplomacia", pero "Argentina siempre abordó de manera pacífica el reclamo de soberanía por Malvinas", y calificó a la resolución como "un pilar de la política exterior argentina logrado por el servicio exterior de la Nación".Junto con la Resolución 2065 del año 1965, la número 37/9 es un hito en la diplomacia argentina y la política de Estado relacionada con Malvinas, ya que fue la primera en adoptarse con posterioridad a la finalización del conflicto del Atlántico Sur de 1982, se destacó en un comunicado de la Cancillería. Esta última resolución establece claramente que el conflicto no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la cual continúa pendiente de solución, agrega la información oficial.La única forma de poner fin a este caso especial y particular de descolonización continúa siendo la negociación entre las dos partes a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, indica, una posición que Cafiero reafirmó al expresar que "este es un mundo que necesita estos testimonios: Malvinas nos une, las Malvinas son argentinas".La resolución 37/9 no sólo expresa que "el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas", sino que en el punto uno pide a los gobiernos de la Argentina y de Gran Bretaña que "reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" sobre las islas".Por su parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, afirmó que "sin este hecho histórico de la resolución 37/9, la posición de Argentina no sería la que hoy tenemos, que es potente en ámbitos multilaterales, con nuestra presencia en todos los foros y un reclamo que tiene plena validez. Hemos decidido persistir frente a la resistencia británica y estamos sumando apoyos internacionales".Durante el acto, se entregaron diplomas a los funcionarios argentinos que participaron en las gestiones para la aprobación de la resolución en noviembre de 1982 en reconocimiento a su importante contribución a este éxito diplomático, que fue posible gracias al trabajo profesional del Servicio Exterior de la Nación, y se descubrió una placa conmemorativa sobre los 40 años de la resolución.