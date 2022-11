"Pa'trás ni pa'tomar impulso" registra el viaje de la cantante de flamenco española Carmen Mesa

El largometraje se podrá ver hasta el próximo lunes en el Cine Gaumont.

El documental, que registra el viaje por Argentina de la cantante y bailarina española de flamenco Carmen Mesa, intercala formatos e incorpora melodrama, elementos de ficción, música y baile.Dirigida por Guadalupe Pérez García, el trabajo muestra que el flamenco es lo que marca el camino hacia el vacío que transita la artista cuando cruza el océano para desembarcar en Buenos Aires y encara su viaje a Los Andes, con una vida sentimental complicada y el bagaje familiar y de amistades dejado atrás que no le pondrán fácil alcanzar su sueño de transmitir su arte.El largometraje se podrá ver hasta el próximo lunes en el Cine Gaumont en la función de las 20.30, en Salta a las 21 en Pro Cultura Salta y en San Miguel de Tucumán el domingo a las 19 horas en la sala Orestes Caviglia., contó Mesa en diálogo con Télam.Además, la película toca "el lenguaje propio de las raíces de cada pueblo, en este caso, a través del flamenco", agregó la española, que se involucra con comunidades indígenas en "trabajos sociales para el desarrollo y la conciencia con la comunidad Qom"."Habla también del cruce de frontera: cuando uno está en otros países integrándose a una cultura y también va pasando una vida paralela en el lugar de origen de uno. Entonces, el documental refleja esa lucha de tantas mujeres que han cruzado el charco y tiene también una parte relativa a la historia de las mujeres españolas que cruzan para integrarse", explicó.En cuanto a la aproximación del proyecto, Mesa destacó que "es muy musical" y que se"La película es melancólica porque se pueden mostrar muchas etapas de una persona y una artista, pero me he sentido muy feliz contando esa parte vulnerable que, finalmente, forma parte de la vida de todos. Lo más lindo del documental es cuando tú te ves a ti misma y te trasciende el mensaje que contiene", concluyó.