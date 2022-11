¿El fin de una era?: la renovación en River, el dilema del nuevo DT

Enzo Francesoli, el hombre fuerte del fútbol de River /Foto: José Romero

Pinola, uno de los más experimentados en el plantel "Millonario". /Foto: Alfredo Ponce

Maidana, uno de los referentes que espera por el DT y su futuro

Quintero espera por la decisión del DT y la dirigencia, aunque él indicó que quiera seguir en el club

Demichelis dejaría el Bayern Munich y llegaría al club de Núñez/Foto: @FCBayernES

River Plate, que se apresta a despedir el exitoso ciclo del DT Marcelo Gallardo con dos amistosos, uno ante Colo-Colo, de Chile, y el otro frente al Betis, de España, definirá la renovación de los contratos de varias figuras que expiran a fin de año una vez que asuma el nuevo entrenador.En ese sentido, la renovación de figuras del plantel, como también el tema refuerzos y préstamos que vencen, esperan por la llegada del nuevo entrenador y por las cuestiones económicas para resolverse recién antes del inicio de la pretemporada de enero.Los históricos comoson los jugadores que no tienen definido su futuro en River.En cuanto a la histórica zaga central de la Copa Libertadores en 2018 son situaciones diferentes ya que no anunciaron si van a continuar con sus carreras futbolísticas o si se retirarán de la actividad.Pinola, quien en febrero cumplirá 40 años, tiene un ofrecimiento para ser parte del nuevo cuerpo técnico que encabezaría Martín Demichelis, el gran candidato a suceder al "Muñeco" Gallardo, pero el defensor también evalúa regresar al fútbol alemán para concluir su carrera en el Nuremberg.Maidana, en tanto, con 37 años, va a tomar una decisión luego de las vacaciones tras una charla con la dirigencia después de dos temporadas donde por problemas de lesiones apenas pudo completar 30 partidos.Con el uruguayo Nicolás de la Cruz hay un acuerdo de palabra que incluye la compra a Liverpool de Montevideo el restante 20 por ciento de los derechos económicos para poder completar la mitad del pase en caso de una venta a Europa luego del Mundial.El uruguayo que ya se entrena con el seleccionado uruguayo podría firmar recién en diciembre con una rebaja en la cláusula de salida que proteja la inversión de River y que a la vez pueda darle un valor de mercado razonable.Por su lado, la situación de "Juanfer" Quintero que en las últimas horas dijo que no sabe si va a seguir pero que la prioridad la tiene River depende de un tema económico ya que tiene un contrato alto y además el club debe pagarle para renovar.Más allá de su vínculo, River debe abonar al club chino dueño de su ficha 2 millones de dólares por el 50% del pase o el doble por la totalidad aunque si opta por la primera cláusula el jugador tiene derecho a aceptar ofertas mayores de otros mercados.Del lado de las incorporaciones la que se resuelve rápido es la de Mammana que tenía la opción de renovación automática sin costo ya que llegó libre pero será fundamental también la charla con el nuevo cuerpo técnico.Con González Pírez, además de lo que diga Demichelis, sucede que si bien firmó por dos temporadas, hay una cláusula de renovación de 2 millones de dólares que depende también de la idea de la dirigencia porque el jugador no tuvo un rendimiento regular.Por último, están los casos de Barco y Pochettino que llegaron de la MLS con opciones de compra muy altas pero que no fueron respaldadas por grandes partidos y continuidad de buenos funcionamientos.La opción de Barco es de 8 millones de dólares por el 50% del pase con el Atlanta United y en la temporada jugó en total 45 partidos con 5 goles y 3 asistencias pero sin ser la figura desequilibrante del equipo.Pochettino por su parte, llegó del Austin FC con dos opciones de compra de 3,5 millones de dólares por un 50% de la ficha o de 6 por la totalidad de la ficha, pero sus apenas 24, partidos con 1 gol y 2 asistencias no generan expectativas.En ambos jugadores y en caso que Demichelis pida por ellos para que sigan, River pretende negociar con la MLS una renovación de los préstamos o una compra parcial de los derechos federativos.De todos modos, por el tema del calendario y cómo la pretemporada se inicia a mediados de diciembre y los contratos culminan a fin de año, las negociaciones se realizarán en esas fechas con el nuevo cuerpo técnico en funciones.Por otra parte, el club debe hacerle el primer contrato al goleador de la reserva que ya fue al banco de primera en tres ocasiones, Joaquín Panichelli, de 20 años y desde 2019 en club tras haber sido captado en Córdoba.Panichelli, delantero categoría 2002, lleva 12 goles en 47 partidos oficiales con la reserva y fue convocado por Marcelo Gallardo que lo llevó al banco contra Talleres, Patronato por Copa Argentina y Argentinos Junios por la Liga Profesional, aunque no llegó a debutar.