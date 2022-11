Estados Unidos sumó 261.000 puestos de trabajo, aunque sube la tasa de desempleo

De acuerdo con el reporte de empleo, las incorporaciones en octubre se distribuyeron ampliamente en la economía / Foto archivo.

Estados Unidos incorporó durante octubre 261.000 puestos de trabajo, signo de que el mercado laboral continúa sólido pese a la desaceleración económica, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas (BLS) del Departamento de Trabajo en Washington.Pese a ello,La cifra de 261.000 puestos es superior a la esperada por los economistas, que estimaban 193.000, según la agencia de noticias Bloomberg, en el marco de una economía atravesada por perspectivas negativas, y tasas de interés en alza.De todas formas,, y es la menor expansión desde diciembre de 2020.Que el mercado laboral continúe robusto es un mal augurio para la Reserva Federal (FED), que, en su campaña para bajar la inflación –actualmente cercana a máximos de 40 años-, ha reiterado que una de las claves es reducir las presiones en el empleo.El miércoles,, el presidente de la FED, Jerome Powell, subrayó que el mercado laboral “continúa desbalanceado, con la demanda sustancialmente excediendo la oferta de trabajadores disponibles”.Según la lectura de Powell, la cantidad de vacantes laborales disponibles (actualmente de 10,7 millones) al duplicar la cantidad de desempleados genera presiones inflacionarias ya sea directamente traduciéndose en mayores salarios o indirectamente, al ser un indicador de que la demanda por los productos y servicios sigue siendo alta, y, por tanto, las firmas necesitan más contrataciones.De acuerdo con el reporte de empleo,, especialmente en los sectores de sanidad (+53.000 puestos), servicios técnicos y profesionales (+43.000), ocio y alojamiento (+35.000), y la industria manufacturera (+32.000).El promedio de salario horario –otro dato seguido por la FED-, en tanto, creció 0,4% mensual (4,7% anual) hasta los US$ 32,58, por detrás de la inflación, que en junio fue de 8,2% anual.Los números muestran que efectivamente el poder de compra de los estadounidenses está mermando, lo cual se refleja en los últimos datos trimestrales de emisoras de tarjetas de crédito como Mastercard y Visa.No obstante los datos favorables,–con la suba de tasas más agresiva desde los años ochenta- comience a impactar en los próximos meses, de la mano del enfriamiento en la economía.Las previsiones de la FED señalan que, aunque Powell recalcó que la expectativa es que haya una baja sensible en el número de vacantes.Hasta el momento no hubo grandes movimientos de despidos, concentrados únicamente en los sectores inmobiliario y tecnológico, especialmente vulnerables a los aumentos de tasas.En el plano político, el reporte es el último antes de las elecciones legislativas de medio término.El presidente estadounidense, Joe Biden, ha tomado como manifiesto en su campaña a la recuperación del trabajo en el país tras el impacto que tuvo la pandemia, frente a los cuestionamientos de la oposición republicana por la inflación."El reporte de hoy muestra que la recuperación del empleo sigue siendo fuerte", valoró Biden en un comunicado de la Casa Blanca.El mandatario también subrayó que, y sostuvo que "mientras los comentarios de los republicanos parecen animar por una recesión, la economía sigue creciendo y sumando empleo"."Voy a hacer todo lo posible para bajar la inflación pero mientras sea presidente no voy a aceptar como argumento que el problema es que haya demasiados americanos buscando buenos trabajos", añadió Biden.