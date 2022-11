Con una muestra de animé y una proyección histórica, comienza el Festival Cartón

Arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cortos de Animación Cartón VER VIDEO

No hay límites para el amor por la animación. Un ejemplo es la 11va edición de Cartón, el Festival Internacional de Cortos de Animación que comienza este domingo en el Centro Cultural de la Ciencia C3 con la proyección de una obra recuperada del pionero italo argentino Quirino Cristiani.A lo largo de seis días -en lo que implica un retorno a la presencialidad total- se realizarán distintas actividades gratuitas que incluirán la proyección de 190 films de 108 países, además de talleres, charlas, muestras, radio en vivo y presentaciones de libros. Pero por sobre todas las cosas essino que también es un. Allí se cruzan creadores y fanáticos de distintas épocas y lugares, incluyendo directores consagrados, académicos, jóvenes promesas, estudiantes, niños y niñas de los talleres de animación, siempre en un ambiente descontracturado y fraternal.El Festival comienza y termina en el edificio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y tiene lugar también en la tradicional sede en el bar de FM La Tribu y en el Edificio Municipal Leonardo Favio, en Avellaneda, donde funciona el Instituto Municipal de Arte Cinematográfico (IDAC) De las obras que serán exhibidas, unas 132 participan de la competencia oficial, que consta de seis categorías: Narrativo, Microcortos, Experimental, Series, Estudiantes de cine/Animación y Videoclips, en donde se destacan los videos de temas de Miranda, Babasónicos y Lit Killah, este último de la directora Julita Conde , que también participa en la seccion Microcortos.Entre los jurados se encuentra el prestigioso director chileno Hugo Covarrubias,que fue nominado al premio Oscar con su corto “Bestia”, que trata sobre una torturadora de la dictadura pinochetista.El Festival hace una fuerte apuesta a las producciones nacionales: en total, participan unos 117 cortometrajes realizados en Argentina. La programación se podrá ver online en la señal Octubre TV.En la apertura, este domingo a las 18 se proyectará por primera vez en un festival “Entre pitos y flautas” (1941) , del pionero Quirino Cristiani . Participarán referentes en la historia de la animación, como el realizador Raúl Manrupe, la docente Alejandra Portela, el nieto de Quirino, Héctor Cristiani, el multipremiado director Juan Pablo Zaramella y Laura Gómez Gauna, especialista en restauración y conservación de filmes. Al finalizar, se podrán ver los cortos ganadores de la edición 2021."Para nosotros es fundamental la arqueología de la historia de la animación, más allá de que en el Festival mostramos animación contemporánea. Es parte de lo que hacemos. Por eso, hace unos años le llevamos la propuesta a la diputada Liliana Mazure para que se declare el 9 de noviembre como Día Nacional de la animación, por el estreno de 'El Apóstol', en 1917, la primera película animada de la historia, hecha en Argentina”, recordó en diálogo con Télam Martín Araneda, integrante del Colectivo Cartón, el grupo que desde 2011 organizó el festival a partir de “Va de Retro”, un programa de FM La Tribu."Siempre fuimos un colectivo de producción de impronta autogestiva. Empezamos siendo una producción de un programa de radio, acá en FM La Tribu, 'Va de Retro'. Somos un grupo de amigos. Ninguno venía del mundo de la animación pero tuvimos ganas de hacer un ciclo de cortos y terminó siendo un festival de cortos animados. Cuando arrancamos, era un laburo muy artesanal. Nuestra referencia desde un principio fue el festival Anima, que es la bienal que se hace en Córdoba. En el área metropolitana de Buenos Aires no existía algo como Cartón”, cuenta Araneda sobre el nacimiento del festival."Tuvimos muy buena recepción, tanto de los y las creativos jóvenes como de grandes referentes, como Caloi . Fue una de las primeras personas que contactamos porque para nosotros era algo que caía de maduro. Cuando decidimos que era un festival de animación, la primera referencia que teníamos era ‘Caloi en su tinta’ ".Caloi no fue el único referente que le prestó atención al grupo de jóvenes que impulsaba un nuevo festival: “Nos pusimos en contacto con Pablo Rodríguez Jauregui, fundador y director de la Escuela para Animadores de Rosario, y con Alberto Grisolía, que trabajó en todas las producciones de Manuel García Ferré . Siempre han estado presentes, colaborando. También nos ayudó mucho otro groso animador, como Julio Azamor, director junto a Daniel Fiore de ' Un oscuro día de injusticia ', sobre Rodolfo Walsh ”.Previamente a la proyección del corto de Cristiani, en el mismo espacio se realizará la pre apertura del Festival, a las 15, en la que se realizará el “Primer encuentro de manga y animé en Cartón”. Allí, un conjunto de expertas y expertos realizarán un recorrido por sus orígenes e historia, así como una mirada al futuro de la animación japonesa. Además, proyectarán cortos argentinos de la Selección Oficial 2022 inspirados en la cultura japonesa y se realizará una muestra de cosplay "Es la primera vez que hacemos un encuentro así en el Festival, queremos reconocer toda la influencia que tiene el animé, que se hizo bastante masivo a partir de los consumos de internet. Ya no hay que ir a una cueva a buscar, lo tenés en internet sin intermediarios. Es una genialidad. Se democratizó el consumo de animé y queremos reflejarlo”, comentó Araneda.A lo largo de la semana, además de la proyección de los cortos que participan de la competencia oficial, se harán distintas actividades , mayormente en La Tribu Mostra Bar, en Lambaré 873."Queremos que las y los animadores tengan un espacio para mostrar lo que hacen y para poder interactuar con el público en general. Es algo que no existía en la ciudad de Buenos Aires, cuando comenzamos a organizar la primera muestra, en 2011", destaca Alameda.Ela las 20 se presentará el libro “Una historia secreta del dibujo animado en Argentina”, de Yiyo Adam, mientras que a las 21.30 se estrenará “Transition 2.0” (2022), un corto sobre el colapso ambiental y el consumo de energías, dirigido por Gonzalo Cladera y producido por Observatorio Petrolero Sur.Al día siguiente, ela las 20, tendrá lugar una charla sobre “Nuevos desafíos en la búsqueda de público para las series de animación independiente”, a cargo de Pablo Brand, creador de la webserie animada “Historias de Barrio”. A las 21.30 se proyectará “El filántropo” (2021), un mediometraje escrito, dibujado y dirigido por Román Cura y musicalizado por Sofia Esparza, que con una técnica que recuerda a Cristiani, presenta a un empresario sin escrúpulos que propone una urbanización llamada Pozo Esperanza.El, en coincidencia con el Día Nacional de la Animación , las actividades se trasladarán al Edificio Municipal Leonardo Favio, en la calle 12 de Octubre 463, Avellaneda. Allí, a las 17.30 se proyectará un “work in progress” de la serie animada “Elementarios” de Pablo Conde.A las 18:30 se presenta el videojuego “Laidaxai y el árbol negro” , creado por Daniel Fernández con inspiración en relatos de la cultura Qom. A las 20 se hará la charla “Animar la publicidad”, donde expertos en la materia se referirán a cuando el foco no son los personajes sino convencer a la audiencia sobre un producto o servicio. Y a las 21:30 se realizará una muestra de cortometrajes realizados por alumnos y alumnas de la carrera de animación del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda.Ela la 20, nuevamente en La Tribu, animadoras y animadores que manejan diferentes estilos y técnicas brindarán la charla “El mundo animado en software libre”. A continuación, a las 21.30, el director Daniel Duche presentará los cinco episodios de la miniserie “Vigía Planetario”.Elhabrá dos actividades dedicadas a la. A las 20 habrá un panel titulado “Pantallas: animación y diversidad para infancias libres”, seguido de la proyección de cortos provenientes de Venezuela, Irán, Francia, Brasil y Chile sobre diversidad y género, que forman parte de las diferentes categorías competitivas del festival.El viernes cerrará con una trasmisión en vivo del programa “Va de Retro”, y con “La retrospectiva que te parió”, sobre los 20 años de creaciones de Magrio, dibujante, guionista, animador y escritor.Finalmente, el, en el Centro Cultural de la Ciencia tendrá lugar la jornada de cierre. A las 14 habrá una actividad que hará foco en el Festival Internacional de Cine de VIlla de Leyva, en Colombia.Además, tendrán lugar varias actividades vinculadas al aprendizaje. A las 14, Ángela Costantino y Daniel Duche, de Casa Acme, brindarán un taller sobre “Desarrollos de proyectos animados”.A las 15 se realizará un “Taller de animación para niñez”, dictado por el Taller de Cine “El Mate”.Antes de la clausura del Festival, se presentarán cortos de los talleres de formación para infancias y adolescentes y una muestra de las tesis de graduación de estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC). Y