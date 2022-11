La FIFA le pide a las selecciones que "eviten manifestaciones políticas e ideológicas"

Qatar, anfitrión de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente, soporta una resistencia global por su política de derechos humanos / Foto: AFP.

Infantino exhortó a los miembros de la comunidad del fútbol a "respetar opiniones y creencias, sin dar lecciones morales al resto del mundo" / Foto: AFP.

Protestas por parte de Dinamarca y Australia

La FIFA envió este viernes una carta a las federaciones de las 32 selecciones participantes del Mundial Qatar 2022 para recomendar que se, prevista del 20 de noviembre al 18 de diciembre.Fiel al principio de neutralidad que la distingue, la entidad con sede en la ciudad suiza de Zúrich sugirió que sólo "el fútbol ocupe un lugar central" en la agenda de los equipos nacionales, con ánimo deQatar, anfitrión de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente,, específicamente en el trato destinado a las mujeres, los trabajadores migrantes de la construcción y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.El presidente de la FIFA, el suizo, aseguró en la carta que todos serán bienvenidos en el país sede "independientemente de su origen, antecedentes, religión, género, orientación sexual o nacionalidad".La misiva, que también lleva la firma de la secretaria general Fatma Samoura, fue revelada por la cadena de televisión británica Sky Sports."Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que existen muchos desafíos y dificultades de índole política en todo el mundo. Pero por favor", aconseja el mensaje de la FIFA.La carta no refiere al pedido de Inglaterra, Gales y otros seis seleccionados de Europa para que sus capitanes porten un brazalete multicolor como reivindicación de la diversidad sexual, en un país que sanciona legalmente toda conducta que se aparte de la heterosexualidad.Infantino exhortó a los miembros de la comunidad del fútbol a "".Con esta carta, el ente rector del fútbol intenta desalentar la eventual postura crítica hacia la organización del Mundial que ya expresó, por ejemplo, el seleccionado deLa empresa Hummel, proveedora de su indumentaria, diseñó un atuendo que esconde la marca y el escudo de la federación con el propósito simbólico de "no ser visibles durante un torneo que le ha costado la vida a miles de personas".De esa forma, los daneses fijaron posición ante las denuncias internacionales acerca de las 6.500 muertes registradas entre trabajadores extranjeros que participaron de las obras de infraestructura desde la designación de la sede en 2010.La semana pasa, la selección asutraliana se pronunció a favor de los derechos laborales y la diversidad sexual en Qatar , a través de un video publicado en redes sociales donde los los principales referentes del equipo australiano reclamaron por "la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo".