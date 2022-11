Tolosa Paz: "Hay que repensar las políticas públicas y expandir las barreras de lo que se produce"

Tolosa Paz se reunió con gobernadores para discutir esta iniciativa / Foto: Victoria Gesualdi.

Unidad Piquetera rechazó el decreto

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el "techo" establecido sobre las nuevas altas para los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial apuntan a garantizar "el sueño de producir bienes y servicios desde la economía popular"."Nos imponemos y autoimponemos un techo a seguir incorporando altas. Esto quiere decir que el Ministerio va a trabajar con el 1.350.000 del Potenciar Trabajo para poder garantizarles la búsqueda del capital, las máquinas y las líneas de producción. Sin las herramientas ni la tecnología para producir, se trunca el sueño de confeccionar bienes y servicios desde la economía popular", expresó Tolosa Paz en declaraciones a la radio online Futurock. El presidente Alberto Fernández firmó un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino , por lo cual a partir de la entrada en vigor de esa medida no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.Al respecto, la titular del ministerio de Desarrollo Social consideró que "llegó el momento de repensar esta política pública" ya que, "si todo el presupuesto del Ministerio se destina únicamente al Potenciar Trabajo, queda muy limitada la posibilidad de expandir las barreras de lo que se produce"."En función de los ahorros que se van haciendo mes a mes por la bajas, esas mermas las transferimos ya no a pagar 27 mil pesos del programa sino a la compra de asignación de recursos para máquinas y herramientas", puntualizó.En este sentido, destacó que el Decreto 728/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial cuenta con, con los cuales Tolosa Paz se reunió para discutir esta iniciativa, que va en línea con "la vocación del Presidente de construir una Argentina del trabajo"."Con estos niveles de inversión y de crecimiento del empleo registrado, tenemos que ser muy cuidadosos porque desde el Ministerio de Desarrollo Social podemos desalentar la búsqueda e inclusión de quienes no tienen trabajo. Eso sería muy grave para el proyecto de crecimiento que tiene la Argentina en los próximos meses", afirmó.Al ser consultada por la respuesta de Unidad Piquetera que no descarta organizar un acampe frente a la sede de Desarrollo Social para la próxima semana en rechazo al decreto, la ministra formuló una exhortación "al diálogo"."Siempre los invito a que no usemos a las mamás y a los chicos en las movilizaciones a la 9 de julio para dejarlos tres o cuatro días sin la posibilidad de ir a la escuela. El acampe no es el mecanismo que necesitamos construir en la Argentina que primero tiene que cuidar a sus pibes y pibas. Unidad Piquetera posiblemente no avala el decreto porque cree que el Estado debe seguir ampliando los subsidios del Potenciar Trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina y necesitamos que los beneficiarios que hoy tienen el Potenciar Trabajo puedan desarrollar sus capacidades", completó.