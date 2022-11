Ratas en una escuela porteña: familias realizan un abrazo simbólico y un semaforazo

Foto: Street View.

"La rata es un emergente de lo que pasa en las escuelas, hay un abandono total, porque esta escuela siempre fue una institución impecable" Adelina De León, la abuela de un alumno de la institución

La respuesta del Gobierno porteño a las ratas en las escuelas

Familias de la escuela primaria Antonio Dellepiane, del barrio porteño de Villa del Parque, realizarán este viernes por la tarde un abrazo simbólico y un semaforazo frente al establecimiento escolar para denunciar la presencia de ratas desde hace dos meses e irregularidades en el servicio de comedor."Las ratas aumentan, los estudiantes conviven con ratas y lamentablemente las familias tenemos que seguir mandándolos porque hay que trabajar, y hace tres meses que estamos con las ratas", reclamó desde la puerta de la escuela 1, distrito escolar 17, Adelina De León, la abuela de un alumno de la institución.El abrazo simbólico y el semaforazo de la comunidad educativa se realizará en el edificio escolar, ubicado en Baigorria 3169.Tras remarcar que deslindan "de toda responsabilidad a maestros y directivos, porque elevaron por vía jerárquica una nota que enviamos el 28 de octubre donde dábamos cuenta de esta situación", la mujer advirtió que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, "ni siquiera nos dio un 'recibido'"., dijo De León y pidió "que se tomen en serio los reclamos de la comunidad y de los directivos porque hablamos con gente que no escucha, viven en una burbuja de poder".Luego, indicó que junto con el resto de la comunidad educativa "nos manifestamos en la puerta, colgamos una bandera y hoy vamos a hacer un abrazo solidario y un semaforazo para visibilizar esto".Además, pidió que este reclamo "sirva para todas las escuelas públicas, porque la rata es un emergente de lo que pasa en las escuelas, hay un abandono total, porque esta escuela siempre fue una institución impecable".La mujer aclaró que en esta situación, donde "denunciamos, a costa de maltratos contra mi persona, porque dejaban las comidas al aire libre, no guardadas en contenedores o bolsas de papas en el piso"."Casi nos morimos cuando entramos a la cocina pero no dejan entrar a la comisión del comedor para que no veamos y donde hay comida en el piso, vienen las ratas y el concesionario no fue sancionado nunca", aclaró.Otra abuela comentó que sus nietos asisten a esa escuela desde sala de preescolar y resaltó que"Al contrario, era la envidia de las escuelas privadas de la zona, un ejemplo en limpieza, pulcritud y educación, nos da mucha pena haber bajado de nivel, queremos la Dellepiane que fue hace treinta años atrás", sostuvo.Consultados sobre estas denuncias, fuentes del Ministerio de Educación porteño informaron a Télam que "hay un sistema de desratización mensual, tercerizado en empresas, que se realiza todos los meses y está al día".A su vez, aclararon que si hay escuelas "que no mantienen las condiciones de limpieza y hay restos de comida, obviamente no hay proceso de desratización que alcance".En esa escuela, concretamente,, además de un proceso de desinfección y de higiene extra que se encuentran realizando, según indicaron desde la cartera que conduce Acuña.Según remarcaron, "como en todos los casos de este tipo, se atiende de inmediato si hay una denuncia hecha, además del mantenimiento mensual".