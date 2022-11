Una empresa china anunció inversiones en litio por US$2.200 millones

La empresa china Tibet Summit Resources anunció este viernes que invertirá 2.200 millones de dólares en dos proyectos de exploración de litio en Salta / Foto: Embajada argentina en China

La empresa china pondrá otros US$ 1.500 millones para construir una planta en la que podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas del mismo mineral al año en el Salar de Arizaro, en la puna salteña, para 2024.

El litio ya representó durante julio y agosto, el segundo mineral en importancia en generación de divisas, por detrás del oro, y desplazando a la plata / Foto salesdejujuy.com

"China es el único jugador mundial que domina totalmente la cadena del litio: refinan más de dos tercios del litio que hay en la actualidad” Sabino Vaca Narvaja

Vaca Narvaja: "China es el único jugador mundial que domina totalmente la cadena del litio y refinan más de dos tercios del litio que hay en la actualidad” / Foto: Embajada argentina en China.

La empresa china Tibet Summit Resources anunció este viernes quey, una vez finalizados, se estima que permitirán ingresar al país 8.000 millones de dólares anuales de divisas en exportaciones a precios actuales.Durante una reunión con el embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, en el marco de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) que se realiza en Shangai, el presidente de la empresa china, Jian Rong Huang, anunció que su compañía tiene planes para invertir US$ 700 millones en el proyecto Salar de Diablillos.La empresa proyecta allíapto para baterías a partir del año que viene.Asimismo,en la que podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas del mismo mineral al año en el Salar de Arizaro, en la puna salteña, para 2024, indicó la Embajada argentina en China.En China, el precio del carbonato de litio aumentó a casi US$ 78.000 por tonelada la semana pasada, un máximo histórico y un aumento de alrededor del 130% en el año.Si se tomaran como referencia estos precios actuales, las inversiones previstas en Argentina por Tibet Summit suponen divisas por alrededor de US$ 8.000 millones por año, una vez finalizados ambos proyectos.En declaraciones a la prensa en la ciudad de Shanghái, Vaca Narvaja destacó que, las cuales, entre otros aspectos, otorgarán beneficios a aquellas inversiones que usen al litio como materia prima".Tibet Summit por su parte anunció que espera generar 10.000 puestos de trabajo en las zonas donde se realicen los trabajos.y operación de proyectos mineros transfronterizos.Asimismo, mediante un comunicado de prensa informó que la tecnología a utilizar es de "absorción por membrana", que permite una extracción 80% superior a la tradicional, con mayor cuidado del medioambiente.Todo este proceso se desarrolla en un tiempo récord de 25 días, cuando con otros métodos se puede tardar hasta 18 meses.Consultado sobre la capacidad de complementación de ambas economías en esta industria, el embajador argentino sostuvo quey refinan más de dos tercios del litio que hay en la actualidad”.“Cuando vemos ciertas restricciones en algunos países del eje atlántico sobre este sector hay algo que queda claro: el litio es estratégico, jugará en los próximos años un rol fundamental. Nuestro país tiene una posición privilegiada y debemos, explotarla al máximo de la mano de China", afirmó Vaca Narvaja.El diplomático destacó que "a diferencia de lo que sucede con otros países, con China, somos totalmente complementarios: cuando uno mira nuestros recursos naturales y humanos se da cuenta del potencial que tienen nuestras relaciones".En ese sentido,"Tenemos varios proyectos en construcción para la producción de carbonato de litio en nuestro país liderados por empresas chinas. De hecho, de los nueve proyectos mineros de capitales chinos en nuestro país, seis corresponden a proyectos de extracción de este mineral", subrayó Vaca Narvaja.En agosto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto con Vaca Narvaja, firmó con el presidente de la minera china JinYuan, Xu Gang, un acuerdo de cooperación para industrializar la cadena de valor del lito en la provincia, en donde ya se destaca el proyecto Tres Quebradas de Zijin Mining Group que proyecta una inversión de US$ 370 millones.Xu Gang, por su parte, adquirió la totalidad del proyecto Laguna Caro y anunció que en los próximos dos años producirá desde allí 50.000 toneladas, equivalentes a exportaciones por US$ 3.500 millones.En un movimiento similar, Gangeng Lithium, una de las principales firmas en el mercado global del litio, compró en julio –en una operación por US$ 960 millones- el proyecto salteño de Pozuelos-Pastos Grandes a la firma Pluspetrol.para invertir conjuntamente en la industrialización del litio en la ciudad china de Chengdú, mientras que el gobierno de Jujuy realizó un convenio con Gotion para instalar una fábrica de celdas para baterías en la provincia.En territorio jujeño, en tanto, se ha instalado Ganfeng Lithium en conjunto con la estadounidense Litium Americas en el proyecto de Caucharí-Olaroz., y desplazando a la plata, según datos de la Secretaría de Minería, con el destino de exportación concentrado sobre todo en Asia., que permitirán incrementar la producción hasta las 262.000 toneladas anuales y convertir al país en 2025 en el segundo proveedor global de este mineral tras efectuarse las obras de ampliación o construcción.A estos 10 emprendimientos, asimismo, se suman otros 35 en etapas de factibilidad o exploración avanzada.