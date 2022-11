Para Soria, el juez Bruglia es el "verdadero ataque a la Justicia"

Martin Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Bruglia llegó a Camarista por un traslado a dedo de Mauricio Macri que la propia Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, y se aferra hace 4 años a esa silla para proteger a Macri y a quienes atentaron contra @CFKArgentina.



— Martin Soria (@MartinSoria_) November 4, 2022

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, sostuvo que, y consideró que no "puede reclamar" daños y perjuicios al presidente Alberto Fernández porque "aceptó ser trasladado irregular e ilegítimamente" a la Sala I de la Cámara Federal porteña para "proteger" al exmandatario Mauricio Macri."Bruglia llegó a Camarista por un traslado a dedo de Mauricio Macri que la propia Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, y se aferra hace cuatro años a esa silla para proteger a Macri y a quienes atentaron contra @CFKArgentina (la Vicepresidenta Cristina Kirchner). Ese es el verdadero ataque a la justicia", escribió Soria en sus redes sociales.Bruglia renunció el jueves a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional luego de que esa entidad no respondiera a las críticas que le realizó el Presidente Alberto Fernández por ordenar la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal.Además,"Cuando creíamos que nadie podía ser mas caradura, aparece el doctor Bruglia", expresó Soria la noche del jueves en declaraciones a TV Pública.Y agregó: "Van a denunciar al Presidente porque da su opinión sobre un fallo como lo puede hacer cualquier persona. Daños y prejuicios puede reclamar alguien con honor, amor y cariño por su envestidura, no alguien que aceptó ser trasladado irregular e ilegítimamente por el expresidente Macri".En ese sentido,"Tendría que haber renunciado, vuelto al tribunal oral o haberse presentado a concurso para esa vacante que ocupa ilegítimamente hace casi cuatro años", aseveró.En tanto, Soria afirmó que "injerencia indebida hizo Mauricio Macri cuando lo designó a dedo" a la Cámara Federal.a armar causas para la tapa de Clarín y La Nación o cuando se juntaba con jueces de casación con la excusa de jugar al paddle cuando estaba operado de la rodilla, eso es injerencia indebida", puntualizó.