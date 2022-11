Vuelve Karim: ausente en Rusia, regresa a defender el título con la selección de Francia

El francés Benzema en su mejor momento deportivo. / Foto: AFP.

Ausente de Rusia 2018 por motivos extrafutbolísticos, Karim Benzema volverá a defender la casaca de Francia en un Mundial, al calor de un privilegiado rango de mega estrella y a la vez a expensas del plus de responsabilidad que conlleva acoplarse a una Selección de elite que, además, será la defensora del título.En rigor, la presencia de Benzema en el Mundial de Qatar supone también una compleja decisión tomada por el entrenador Didier Deschamps, a quien hace cuatro años el goleador del Real Madrid acusó de haberlo marginado por ceder a presiones racistas.Mucha agua ha pasado por los puentes desde los Mundiales de Brasil y de Rusia y, tal parece, los conflictos en los que se vio envuelto Benzema han sido superados por completo.En primer lugar, el runrún de su presuntos malos modos y la tendencia a generar o atizar el fuego de vínculos conflictivos con sus compañeros.Luego, el sonado escándalo de su complicidad en un intento de chantaje sexual a su compañero Mathieu Valbuena por el que fue condenado a un año de prisión en suspenso y 75.000 dólares de multa.Por último, ciertas reservas que tuvo Deschamps para sostenerlo en un plantel poblado de futbolistas notables a los que amalgamó, juramentó y los condujo a las altas cumbres.Ahora bien, ¿cuál es la justa medida de la ponderación que merece Benzema por su producido dentro del rectángulo verde de 105 por 70 metros?A lo menos, consta en la mesa donde no a cualquiera aceptan y le sirven una copa de champagne: Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, gente de esa reputación.Nacido en las afueras de Lyon -en el barrio argelino de Terraillon-, Karim es una rara avis que condensa las mejores virtudes de los grandes números 9 del pasado, del presente, de todos los tiempos. Un futbolista de bordado fino y potrero a la vez.¿Defectos visibles? Exploramos a fondo y el hallazgo se resiste a aparecer.Crack desde la cuna, debutó en la primera del Olympique de Lyon a los 17 años, ese mismo 2004 ganó con su Selección el campeonato juvenil de Europa y debutó como internacional absoluto a los 19 años, ¡en reemplazo de "Tití" Henry!En Brasil 2014 se convirtió en el primer jugador francés en anotar dos goles en su debut en el Mundial (en el 3-0 a Honduras) y se hizo presente en una ocasión en el 5-2 a Suiza, aunque Diego Benaglio le detuvo un penal.A lo largo de su carrera ha hecho 395 goles y cedido 187 asistencias en 765 partidos con todas las camisetas que vistió: Olympique de Lyon, Real Madrid de España y la Selección de Francia.Es el jugador de mayor cantidad de goles oficiales en el mismo club (en el Real Madrid), cuarto máximo anotador de la Champions League con 86 dianas por detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski y con 37 en 97 partidos internacionales ocupa el quinto escalafón de los principales artilleros históricos de "Les Bleus" solo superado por Thierry Henry, Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Michel Platini.Benzemá asumirá la competencia en Qatar en un momento pletórico de su carrera después de ganar por primera vez el Balón de Oro, recientemente entregado por la revista France Football, como distinción a una pasada temporada de ensueño, en la que fue factor decisivo a fuerza de goles para la conquista de la 14ta. Liga de Campeones de Europa del Real Madrid.En la presente campaña, no estuvo exento de lesiones, pero ya se encuentra recuperado para debutar con Francia el 22 de noviembre ante Australia en el estadio Al Janoub.Ese día Karim Benzema estará a 27 días de cumplir 35 años y acaso en plena potestad de demostrar su condición de verdadero monstruo del balompié.