Avanza el desarrollo de la nueva aeronave IA-100 "Malvina"

Foto: Ministerio de Defensa

La Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" SA (FAdeA) completó el pago del crédito brindado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF),El préstamo, de U$S 2,5 millones, fue el primero otorgado en la historia del IAF para financiar el desarrollo de un proyecto vinculado a la industria para la defensa y constituyó un sustantivo aporte a la industria nacional y al desarrollo tecnológico argentino, y significó, además, una inversión altamente rentable para el Instituto, que obtuvo una ganancia de más de U$S 120.000.en la financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión del personal militar de las Fuerzas Armadas.A inicios de 2020, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Argentina, FAdeA y el IAF firmaron un convenio estratégico de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos a fin de contribuir con la producción nacional y la optimización de recursos en materia de defensa y promover la reactivación económica.A los pocos meses de firmado el convenio, se otorgó el crédito -ahora cancelado- y se comenzó la primera etapa de fabricación del IA-100 "Malvina", en la sede de la empresa de aeronáutica estatal ubicada en la provincia de Córdoba.Se trata de un avión desarrollado para el entrenamiento elemental y primario de pilotos militares, lo que constituye además unaal contar con una estructura robusta, de material compuesto, con cabina digital y motor acrobático, certificado bajo normas FAR-23, lo cual permitirá satisfacer las elevadas exigencias requeridas en las primeras fases de vuelo.El IA-100 será parte de un sistema integral que incluirá, además del avión, un eficiente sistema de mantenimiento (MSG-3) y entrenamiento (ITS), como así también un soporte post-venta que garantiza su operatividad.