Los trabajadores portuarios paran 24 horas y marchan al Ministerio de Transporte

Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento.

Trabajadores, junto a la conducción nacional de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), se concentraban esta este viernes por la mañana en el bajo porteño, para marchar luego a Plaza de Mayo, en el marco de un paro general de actividades del sector, en demanda de un amplio abanico de reivindicaciones sectoriales, confirmaron a Télam voceros gremiales."Efectivamente, todo se cumple según lo programado y ya nos estamos concentrando en el bajo porteño", dijo a Télam Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento, quien encabeza la Fempinra.Por el momento, la protesta no generaba cortes para el tránsito vehicular en la zona del bajo porteño, solo breves demoras.Los trabajadores del sector se concentraban en la intersección de las avenidas Paseo Colón y Belgrano para trasladarse posteriormente a Plaza de Mayo.A la medida de fuerza adhirieron este jueves los remolcadores de puerto, adheridos al Centro de Patrones Fluviales, quienes señalaron en un comunicado que los que estén asistiendo en maniobras a otros buques finalizarán la tarea y se dirigirán a amarrar."Los reclamos de la Federación son de vieja data, y los funcionarios responsables no gestionaron alguna solución", destacó Schmid a través de un comunicado de prensa conjunto de las 18 organizaciones sindicales que integran la Federación.Los reclamos puntuales de la Fempinra son "la derogación del decreto 870/18 y revisión del decreto 817/92 en las concesiones del Puerto de Buenos Aires y la implementación de medidas públicas concretas para la reglamentación de la Ley de Marina Mercante 27419".La entidad demanda, además, "el cumplimiento de la Ley de Cabotaje; la resolución de la problemática de formación y titulación, y la incorporación del sistema fluvio-marítimo de carga en los programas de desarrollo del Ministerio de Transporte".Asimismo, la dirigencia del sector exige la "restitución de los artículos 10 y 13 de la Ley 24718 de Promoción de la Industria Naval; la derogación del decreto 909/94 Régimen de importación de buques usados; esclarecer la política operativa en la Vía Navegable Troncal, implementando resoluciones en resguardo del cabotaje nacional; la Construcción del Canal Magdalena y la quita del impuesto a las Ganancias".En ese marco, advirtieron que el conflicto del área portuario-marítimo, llevado adelante por 18 gremios representados por la FeMPINRA, "afectará a la navegación interior, la actividad marítima, los puertos y los astilleros".La Federación advirtió que las actividades alcanzadas por la medida de fuerza serán demoras y paralización en las terminales cerealeras; remolcadores de puertos y flota arenera y paros en terminales de contenedores y talleres."Es inadmisible que todavía no deroguen decretos de la etapa (del expresidente Mauricio) Macri, ni que cumplan con la ley de cabotaje permitiendo que embarcaciones extranjeras hagan el trabajo en aguas nacionales", denunciaron en el documento.Finalmente, los sindicatos portuarios, marítimos y de la industria naval sostuvieron que "desde la cartera de transporte no han ofrecido alternativas al estancamiento de la Ley de Marina Mercante y de promoción de la industria naval vetada por el macrismo".Asimismo, este colectivo reitera la necesidad de encarar concretamente "la construcción del canal Magdalena y la eliminación del impuesto a las ganancias".