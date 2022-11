Leonardo Favio fue el gran protagonista de la gala de apertura del Festival de Mar del Plata

Foto: Diego Izquierdo.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio comienzo con la mítica “Sin aliento” de Jean-Luc Godard, a modo de homenaje de la 37ma. edición del certamen al cineasta francés, que además, este año está dedicado a Leonardo Favio a 10 años de su muerte., un trabajo audiovisual que recorrió toda su obra y de inmediato, el llamado de Graciela Borges al escenario del Teatro Auditorium, protagonista de “El dependiente”, una de las películas emblemáticas del realizador., “he tenido tanta amorosidad de todos mis amigos y sobre todo de mi querido Favio”, agregó emocionada la actriz.Luego Luciana Jury -sobrina de Leonardo Favio- acompañada por el músico Lautaro Matute interpretó de manera extraordinaria “Si mi guitarra canta como canta” y sobre todo una versión desgarrada de “Ella ya me olvidó”, del cancionero de su tío.La actriz agradeció el galardón y aseguró:El presidente del festival, Fernando Enrique Juan Lima, junto al director artístico, Pablo Conde, agradecieron el trabajo de todos los involucrados en la realización del evento, al que Lima calificó de “un lujo”, mientras que Conde aseguró que esta edición “tiene mucho para ver y descubrir”.Ambos, junto a la productora general del festival, Cecilia Diez, recibieron la “Declaración de Interés” del Consejo Deliberante de Gral. Pueyrredón.Luego fue el turno del vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle, que recordó que el certamen volvía a la presencialidad plena luego de la pandemia del Covid- 19 y repasó la trayectoria del Incaa en su 65 aniversario.Por su parte; en tanto la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, festejó que los jóvenes que llegaban a la ciudad para disfrutar de la muestra “en el futuro también contarán sus historias”.Para el final, antes de la proyección de la película de apertura, “Sin aliento”, el ministro de Cultura, Tristán Bauer citó una bella frase de Leonardo Favio: “Quien nace artista nace con una urgencia”Fotos: Diego IzquierdoEn ese sentido, Bauer recordó cuando el director estuvo presente hace unos años en el mismo escenario durante el gobierno de Cristina Fernández, un momento que describió como “conmovedor”.Antes del cierre, el funcionario destacó el carácter federal de la inauguración, mañana, de la Escuela de Cine de Mar del Plata, que tendrá una orientación en animación.También agradeció a “todos los artistas y trabajadores de la cultura que lucharon para que se apruebe la ley de asignaciones especiales para el cine” y se comprometió a seguir trabajando en el desarrollo de la cultura.De esta manera se dio el puntapié inicial a la 37ma. edición del Festival de Mar del Plata, que se extenderá hasta 13 de noviembre, con 241 títulos entre cortos, medios y largometrajes, con obras de cineastas destacados como la alemana Mia Hansen-Løve, el surcoreano Hong Sang Soo, el portugués João Pedro Rodrigues, el chileno Sebastián Lelio, el británico Sam Mendes, el mexicano Guillermo del Toro y el argentino Raúl Perrone.Entre los invitados de este año sin duda la presencia más destacada en cuanto a popularidad es John McTiernan, director de dos películas emblemáticas y que ya entraron la categoría de clásicos de acción como "Depredador" (1987) y, por sobre todo, "Duro de matar" (1988), con Bruce Willis.También estarán la cineasta francesa Patricia Mazuy, quien acompañará una retrospectiva de su obra, Marcos Uzal, actual redactor en jefe de la revista Cahiers du cinema, el director de fotografía portugués Rui Poças y la productora y realizadora argentina Lita Stantic.Esta edición tendrá siete secciones competitivas y en la Competencia Internacional se registran también siete estrenos mundiales: “Cambio cambio” (Lautaro García Candela), “El rostro de la medusa” (Melisa Liebenthal), “La uruguaya” (Ana García Blaya), “Los de abajo” (Alejandro Quiroga), “Réduit” (Leon Schwitter), “Saudade fez morada aqui dentro” (Haroldo Borges) y “Tres hermanos” (Francisco J. Paparella).En la Competencia Latinoamericana habrá tres filmes nacionales, entre las que se destacan "Amigas en un camino de campo", de Santiago Loza, y "Trenque Lauquen", de Laura Citarella (de reciente paso por Venecia). Además, se podrán ver trabajos de Colombia, Bolivia, México, Brasil, Chile y Costa Rica.En la Competencia Argentina se destacan los nombres de Mara Pescio, Nicanor Loreti, Leandro Listorti y Maximiliano Schonfeld, que en 2021 ganó con "Jesús López" el apartado latinoamericano.Entre los títulos destacados que se verán en las diferentes secciones se presentan “Un beau matin” (Mia Hansen-Løve), “Camarera de piso” (Lucrecia Martel), “No Bears” (Jafar Panahi), “Walk Up” (Hong Sang Soo), “Pinocho” (Guillermo del Toro), “Alcarràs” (Carla Simón), “Imperio de luz” (Sam Mendes), “SINFON14” (Raúl Perrone) y “El prodigio” (Sebastián Lelio)Además, “Pacifiction” (Albert Serra), “Le pupille” (Alice Rohrwacher), “La reina desnuda” (José Celestino Campusano), “Coma” (Bertrand Bonello), “Boy from Heaven” (Tarik Saleh), “Un año, una noche” (Isaki Lacuesta), “As bestas” (Rodrigo Sorogoyen), y “Matadero” (Santiago Fillol), entre otros.También dentro del Panorama, en la sección Galas se proyectarán títulos como “El método Tangalanga” (Mateo Bendesky), “Ardiente paciencia” (Rodrigo Sepúlveda), “Sublime” (Mariano Biasin), “Las fiestas” (Ignacio Rogers) y “A Bit of Light” (Stephen Moyer).Otra de las retrospectivas destacadas es la dedicada a la actriz y realizadora Kinuyo Tanaka, de quien se proyectarán “La luna se eleva” y “Pechos eternos”, dos de sus largometrajes más representativos como directora, y filmes que la tuvieron como protagonista de autores destacados como Kenji Mizoguchi, Heinosuke Gosho, Keisuke Kinoshita y Mikio Naruse.También habrá un foco dedicado al cineasta alemán Heinz Emigholz, quien presentará al público sus tres últimos largometrajes sobre la relación entre la arquitectura y el cine. Y a en el centenario de su nacimiento, un programa de cortometrajes de Jonas Mekas, ocasión en la que se presentará “Destellos de belleza”, un libro de su autoría recientemente publicado por la editorial Caja Negra.También vuelven las proyecciones al aire libre en Villa Victoria, en las que las y los cineastas y sus elencos presentarán al público los grandes estrenos nacionales del año, como “Argentina, 1985” (Santiago Mitre), “30 noches con mi ex” (Adrián Suar), “El suplente” (Diego Lerman), “Las rojas” (Matías Lucchesi) y “El sistema K.E.OP/S” (Nicolás Goldbart).