El Consejo Federal de Turismo realizó su 160ª Asamblea Ordinaria en San Luis

Lammens participó junto al Gobernador Rodríguez Saá de la Asamblea Consejo Federal Turismo.// foto Nicolas Varvara

Matias Lammens junto a Sebastián Giobellina.// foto Nicolas Varvara

La 60 Asamblea Consejo Federal Turismo se realizó en Potrero de los Funes.// foto Nicolas Varvara

La 160ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) se realizó en la ciudad puntana deDel encuentro, miembros delde la actividad, deademás deDurante la asamblea, los funcionarios hicieron un balance de gestión desde la asamblea anterior -en agosto pasado- y de todo el año en curso, la situación en sus distritos y las proyecciones -en particular para la temporada estival-, entre otros asuntos, además de acordar temas en común entre estados y regiones, firmas de convenios y presentación de eventos futuros.Durante la apertura,afirmó que “San Luis ha entendido perfectamente la importancia que tiene el turismo, el desarrollo, la infraestructura y la formación, y se convirtió en una provincia ícono de Argentina”.", agregó.El ministro sostuvo que, "en este sentido,, por lo que es muy importante la medida que anunciamos ayer junto al ministro (de Economía, Sergio) Massa para terminar de consolidar la recuperación”, en referencia al nuevo "dólar turista".agradeció a Lammens y a los funcionarios de Turismo de los otros distritos por elegir a su provincia para desarrollar esta asamblea ordinaria del CFT.Rodríguez Saa destacó la iy eque se desarrollan en San Luis, que benefician al sector.“Este es un sueño que podemos cumplir con nuestro equipo de turismo. Es maravilloso como se mueven y las cosas que hacen en materia de infraestructura, entre otras", afirmó.Luego sostuvo: "Nosotros somos militantes, soldados en el mundo de los sueños, pero para ejecutarlos somos comandantes, los sueños existen para ser cumplidos, si no los cumplís se convierten en pesadilla”.Antes de la inauguración de la Asamblea, los funcionarios visitaron el Paseo del Lago de Potreros de Los Funes, que fue reinaugurado en el marco del Plan 50 Destinos, del Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep), con fondos nacionales.Durante el acto de apertura,entre el Minturdep y el Gobierno de San Luis, para el desarrollo y financiación de proyectos vinculados alTambién, se rubricó elpara la construcción dely se firmó el decreto de adjudicación de obra para constuir ella secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; el secretario de Turismo de la Provincia, Luis Macagno; el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Fernando Desbots, y el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt), Andrés Deyá.Durante la inauguración también hablóquien dijo: “Seguimos demostrando la capacidad de resiliencia, creando empleo, movilizando recursos. Los invito a que continuemosLuego,recalcó que "en esta Asamblea estamos mostrando la transversalidad del turismo, convocando actores del Ministerio de Transporte, de Parques Nacionales y del sector privado, para trabajar de manera cooperativa, formando alianzas estratégicas”.En ese aspecto, mediante una videollamada estuvieron presentes, quienes brindaron información sobre lay las medidas en marcha para incrementar la conectividad y los servicios.Después, hubo una presentación de la, a cargo dely otros funcionarios, en la que se destacó el trabajo en conjunto y consensuado, ya que los parques son un enclave fundamental para dinamizar las economías regionales, y son cruciales para el turismo de naturaleza.presentó los, que se realizó el mes pasado en la CABA, donde destacó que además de las provincias, también los municipios tuvieron stands propios, y la presencia de La Trochita, las variadas fiestas nacionales y las rondas de negocios.su presidente se refirió al, que promueve la oferta formal y le ofrece al viajero una plataforma de establecimientos registrados.Desbots destacó que, además de agrupar sólo a establecimientos habilitados, el portal es de utilidad para alojamientos que no utilizan herramientas digitales.Luego,presentó lasque tendrán lugar el 24 y el 25 de noviembre en su provincia, para las que ya se inscribieron 400 participantes, y resaltó cómo se potenciarán las Jornadas con la Ruta del Vino en territorio salteño.Por último, se confirmaron las sedes de la 161ª Asamblea del CFT, en San Carlos de Bariloche el 1 del mes próximo, y del Foro Nacional de Turismo, los días 23 y 24 de mayo de 2023, en Ushuaia.