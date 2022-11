Todas las películas, el sentimiento, la pasión y un grito de corazón

Leonardo Favio en la pequeña cama de su remake de "Aniceto" / Foto: Museo Leonardo Favio

Leonardo Favio en el rodaje de "Gatica, el mono", en el Luna Park.

"Crónica de un niño solo", su opera prima.

CRÓNICA DE UN NIÑO SOLO (1965)

"Crónica de un niño solo" VER VIDEO

Federico Luppi en "El romance del Aniceto y la Francisca"

ESTE ES EL ROMANCE DEL ANICETO Y LA FRANCISCA, DE CÓMO QUEDÓ TRUNCO, COMENZÓ LA TRISTEZA Y UNAS POCAS COSAS MÁS... (1966)





"El romance del Aniceto y la Francisca" VER VIDEO





No es un héroe sino un canalla que puede enamorarse fácil pero no mide límites y cae en su propia trampa: el relato no tiene muchos diálogos, por lo contrario las pocas palabras que se escuchan son para explicar lo obvio, nimiedades: se trata de un cine que no necesita de textos para contar su historia porque lo que se narra con la cámara tiene suficiente fuerza como para predecir que el pasaje al acto de protagonista terminará, inexorablemente, muy mal. Aniceto es un solitario que vive con su gallo en un pueblito de Mendoza. Francisca es una chica ingenua que llega al lugar en busca de trabajo. Ella destila pureza; se conocen, se enamoran y viven en la humilde pieza del Aniceto, con un catre poco presentable. Todo parece un sueño, pero termina en pesadilla cuando aparece otra mujer, Lucía, irresistible, la tentación del diablo, que apasiona al Aniceto y al mismo tiempo lo arrastra a su propia destrucción.No es un héroe sino un canalla que puede enamorarse fácil pero no mide límites y cae en su propia trampa: el relato no tiene muchos diálogos, por lo contrario las pocas palabras que se escuchan son para explicar lo obvio, nimiedades: se trata de un cine que no necesita de textos para contar su historia porque lo que se narra con la cámara tiene suficiente fuerza como para predecir que el pasaje al acto de protagonista terminará, inexorablemente, muy mal.

Graciela Borges en "El dependiente"

EL DEPENDIENTE (1968)

Fernández es un hombre gris y como tal, trabaja en una ferretería de pueblo en la cual es dependiente, a la espera de la muerte de Don Vila, su propietario, quien lo designa como su heredero. Conoce a la Señorita Plasini, una chica, retraída pero bella, hija de un borracho de la zona, con quien al recibir la ansiada herencia se casa, sin embargo sometido a la enigmática mujer como consecuencia de su carácter de "dependiente", toma una decisión impensada.





"El dependiente" VER VIDEO





El tercer largometraje de Favio, en blanco y negro, tuvo como figuras centrales al uruguayo Walter Vidarte, Graciela Borges, Fernando Iglesias "Tacholas", Nora Cullen, Martín Andrade y Linda Peretz, con las voces del mismo Favio y de Edgardo Suárez como relatores, y en su banda de sonido se mezclan Bach, un compositor admirado por el director, con el toque tanguero de Canaro y Filiberto.



El filme recibió una Mención Especial en el Festival de Cine de San Sebastián, el Premio Nuevo Cine y el de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina para Walter Vidarte como mejor actor. "El dependiente", como "Crónica..." y "El romance..." es un relato con en escenografías básicas, con silencios, con calma chicha provinciana, pero también con mucha angustia por esos rostros que sin maquillaje transmiten emociones, muestra sentimientos encontrados, siempre al filo de la explosión, una elaboración del guión que Favió escribió con su hermano Zuhair, autor del cuento original tan cercano al realismo mágico de la literatura latinoamericana de entonces.El tercer largometraje de Favio, en blanco y negro, tuvo como figuras centrales al uruguayo, con las voces del mismo Favio y decomo relatores, y en su banda de sonido se mezclan Bach, un compositor admirado por el director, con el toque tanguero de Canaro y Filiberto.El filme recibió una Mención Especial en el Festival de Cine de San Sebastián, el Premio Nuevo Cine y el de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina para Walter Vidarte como mejor actor.

Rodolfo Beban en "Juan Moreira"

JUAN MOREIRA (1973)

"Juan Moreira" VER VIDEO

Juan José Camero y Alfredo Alcón en "Nazareno Cruz y el lobo".

NAZARENO CRUZ Y EL LOBO (1975)

, o simplementenació el 28 de mayo de 1938 un día para recordar porque comenzó la historia de una de las figuras relevantes del espectáculo argentino, como actor primero, como director de cine autodidacta, cantante siempre aplaudido, tanto por el público del "sabado a la noche", como por la crítica reputada que con sus películas logró entender que el arte no necesitaba poner distancia de lo popular para ser interpretado desde los sentimientos.A primera vista podría interpretarse está definición como un juego de palabras pero en verdad es la mejor manera de sintetizar una pequeña -pero grande- obra cinematográfica, con dos cortometrajes uno de ellos inconcluso el otro pocas veces visto, ocho largos de ficción que pueden, con mucha justicia, considerarse obras maestras y una única propuesta documental monumental, (¿una miniserie?), política, de fervor casi religioso, todas sin excepción identificables con solo ponerle el ojo a un fotograma.Favio, murió tras una internación que tuvo varias idas y venidas, el, y su velorio, tal como él mismo lo hubiese definido, tuvo lugar en un salón del Congreso de la Nación, una noche por la que desfilaron funcionarios, políticos, amigos, colegas pero, muy en especial gente común que es probable desconozca sus tres primeras películas en blanco y negro, recuerde las dos siguientes por su masividad pero que, sin lugar a dudas, recordaban sus temas sonoros de bailes de carnaval.En verdad el gran entrenamiento que tuvo Favio en el arte de dirigir cine llegó cuando le tocó trabajar a las órdenes del ascendente, que lo convocó en seis largometrajes, una verdadera escuela en la difícil tarea de poder estar detrás de la camara dando órdenes, más allá de siempre aseguró que la idea de asumir ese papel surgió cuando conoció a la actrizy se puso como meta conquistar su corazón, un sueño que finalmente concretó.El gran debut de Favio en ese universo del largometraje por entonces solo accesible a unos pocos privilegiados coincidió con el final de la, todavía en caliente la nouvelle vague francesa, que de la mano devenía de proponer aquel poema visual llamado(1959) que con apasionada poesía tomo como eje a un niño parisiense en medio de las múltiples impurezas sembradas por los adultos. Esa péra prima se llamó(1965).Favio siempre se resistió a confesar que había visto aquella película y, porque él se encargaba de negarloEs más: cada vez que en una charla informal el tema se ponía sobre la mesa, a Favio le encantaba decir que(Apocalipsis 3: 15-17)y, además, le encantaba mentir un poco o mucho despendia siempre de su interlocutor, como es costumbre de muchos chicos de la calle que por sobrevivir son capaces de encontrar la mejor justificación para sus picardías o más, para lo que es convención llamar "incorrecto" y seguir su ruta, satisfecho, con una sonrisa apenas socarrona, de triunfo naive.Recordar los 10 años de su adiós físico es una manera de decirle "te extrañamos", y revivirlo según el recuerdo de figura que parecía incansable en rodajes agotadores, con la energía que perdió en los últimos años de su vida porque es probable que algunas transgresiones durante su forzado exilio, incluso las del exceso de trabajo en esas circunstancias poco felices, terminaron pasándole factura con una implacable enfermedad neurológica, que se agravó varios años antes de su final a los 74 años.Aún así y con esa precariedad que le impedía, por ejemplo tomar un café levantando la taza del plato, que compensaba con una cucharita muy temblorosa, electrificada por ese mismo calor, que él confesaba le quemaba bajo la piel, o caminar sin ayuda, Favio se mostró apasionado por el cine incluso con un guión -"El mantel de hule", un proyecto autobiográfico con Graciela Borges- que le quedó pendiente. Su obra es pura energía, emoción y pasión, y es lógico que tanta belleza termine quemando.El cine francés ya acreditaba obras de Francois Truffaut, Robert Bresson y Albert Lamorisse en las que los niños tenían protagonismo, cuando Favio propuso esta poética mirada a la vida de un chico marginal, Polín, y su trágica aventura en un mundo de adultos que nunca tomaron en serio aquello de que "los únicos privilegiados son los niños". La infancia del director fue en parte clave a la hora de convertir en cine una historia que dificilmente podía interesarle al gran público. Y lo logró.Polín, el niño que está al filo de pasar a la etapa de los descubrimientos, escapa de un reformatorio y su nuevo contacto con el mundo de los libres resulta una experiencia de viaje a lo desconocido con sus nuevos peligros, un poco inocente porque no deja de ser un niño por decreto, pero al mismo tiempo escondiendo esa otra imagen del transgresor, que quiere parecer más grande de lo que realmente es, una historia también signada por la soledad, los pequeños gestos que Favio sabe como registrar.Los hombres del cine de Favio son víctimas, en buena medida por voluntad propia, incluso malos porque son tentados por el mal que puede aparecer, por ejemplo, con forma de mujer, de bruja o simplemente de un diablo., con un solo compañero que es un gallo de riña al que también terminará traicionando.Sin embargo, los pecados de los hombres de Favio son, al menos en los casos de Aniceto y años más tarde Moreira, condenados con la muerte, los dos al querer escapar de su propio laberinto de pasiones. Dicen que la única forma de escapar a un dédalo es por arriba, y así lo hará Aniceto (siete años después Juan Moreira), pero el destino es ineludible: del otro lado lo espera la muerte de la que él quiere escapar, y es en ese punto esY allí estuvieron Federico Luppi, Elsa Daniel y la idolatrada María Vaner, pieza clave en el relato porque da cuerpo a la tentación, al punto debil del macho seductor, la obcenidad materializada, justamente la antítesis de Francisca, que a fin de cuentas deviene símbolo de amor ideal y puro, ese para el que Aniceto, es evidente, no está preparado.Favio incursiona por primera vez en el cine en color y traza una epopeya marginal que permitió, con la mirada en perspectiva que facilita el tiempo, un sinfín de interpretaciones. Diferencias más o menos, todas coionciden un una verdad contundente: su historia y sus personajes, incluso el desenlace, no hace otra cosa que hablar de Argentina y de los argentinos.Cuando se estrenó "Juan Moreira", el país retornaba a la democracia tras un primer larguísimo proceso de proscripciones, en realidad la más importante era la dey del peronismo en su vastedad, que había sidoderrocado con el golpe cívico-militar de 1955 y todavía estaba vigente. Por eso, mientras esto ocurría, el candidato peronista fueCon Cámpora en el gobierno, el líder pudo retornar al país. Lo hizo en medio de una inesperada batalla campal en la que el Favio, que había regresado acompañando a Perón en el chárter que lo llevó de Barajas a Ezeiza, tuvo una participación crucial. El actor, cineasta y cantante había aceptado oficiar de presentador en la jornada que tendría lugar en un escenario montado en las cercanías del Aeropuerto de Ezeiza, donde se desataron enfrentamientos trágicos de los que fue testigo/protagonista involuntario.Tiempo después de aquel 24 de mayo en que "Juan Moreira" se proyectó por primera vez con público (un día antes de la asunción de Cámpora), muchos aseguraron que el cineasta se habla inspirado en el presente para retratar a ese personaje de la literatura argentina, un antihéroe «vago y mal entretenido», según lo pintaban quienes lo condenaron, un producto de la política de comité que terminó siendo sacrificado con un ritual muy parecido al que habla sufrido Aniceto en "El romance..."., aseguró el crítico, en su reportaje del matutino Clarín.Leonardo Favio siempre recordaba qué cuando era un niño y un poco más escuchaba en la radio de su pueblo en Mendoza las radionovelas de, un guionista caracterizado por tomar temas populares para relatos muy apasionados que recurrían a un realismo mágico qué la literatura latinoamericana todavía no había patentado como tal, y que su madre fue también guionista de este tipo de producciones.Esta matriz argumental le sirvió a Favio para construir un inmenso set sumergido dentro de Campo de Mayo, en la Tosquera de Don Torcuato, en donde el personaje se cruzaría con una bruja, la Lechiguana, el mismo diablo y un sinfín de otras criaturas surgidas de la fantasía en un entorno que muchos compararon al de algunas fantasías de Federico fellini y qué otros definieron como una apuesta operística que Favio supo conducir como solo pueden hacerlo los directores de orquesta con sus músicos.Para lograr está afinada partituray su libreto subtitulado "Las palomas y los gritos", contó con trabajos de, a fotografía de Juan José Stagnaro, la música de, que incluye el pegadizo tema