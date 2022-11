Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

"Un día en el museo", por Encuentro.

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

El Dependiente.

Okupas

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

Ring Ring

“Especial Soberanía: Construcción de un país”, en SIC.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Devociones

Devociones

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE

LUNES 7 DE NOVIEMBRE

Lobo del lobo

Lobo del lobo

MARTES 8 DE NOVIEMBRE

MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE

Locomotora Oliveras

DESTACADOS CONTAR



LOCOMOTORA

Largometraje documental

La boxeadora campeona mundial Alejandra “Locomotora” Oliveras se prepara para su última pelea. En Las Heras, al sur de la Argentina, propone una pelea a 12 rounds de 3 minutos, como los hombres. No será fácil enfrentar al poderío del monopolio, al machismo, y hasta a boxeadoras que no están de acuerdo. Pero ella intentará hacer honor a su apodo: una locomotora siempre va para adelante.



LO QUE EL VIENTO NO ARRANCA LO ARRAIGA

Serie ficción.

En la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, un lugar rodeado de estepas donde la historia se funde con el viento y recorre pueblos originarios, buscadores de oro, estancieros y europeos, nace la ciudad de Río Grande, a lo largo de cuatro historias recorremos cuatro momentos históricos de la región que construyen el desarrollo de la ciudad hasta el presente.

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify Una película clave en la filmografía de Leonardo Favio, El dependiente, cuya poética le dio una marca registrada y, a la vez, instalada para siempre en el cine nacional. En El dependiente, Favio posa su mirada sobre personajes aparentemente rutinarios para contar un relato que trasciende la vida cotidiana. Casi toda la película se filmó de noche. Eso creó una atmósfera tensa, que construyó, con luces y sombras, el misterio de los personajes. El protagonista está encarnado por Walter Vidarte quien interpreta a un empleado de ferretería. Graciela Borges le da vida a un personaje ajeno a su universo compositivo: una joven retraída que vive con su madre en una casa de la que parecen no salir jamás.Esta película forma parte del ciclo de cine, Amar y ser amado, dedicado al director, con la conducción de Antonella Costa. El canal emitirá cuatro filmes. Tres de ellos dirigidos por el propio Leonardo Favio y que son un clásico en su género: El dependiente, El romance del Aniceto y la Francisca, y Juan Moreira. Se completa, además, con una película dirigida por Eduardo Calcagno y en la que Favio actúa: Fuiste mía un veranoCon las actuaciones principales de Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari, Franco Tirri y Ana Celentano.Con la conducción del artista y dibujante Miguel Rep.Elecciones generales en Brasil. Desafíos para el mandatario electo.Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital yPara conmemorar los 10 años de la muerte de Leonardo Favio, la Agencia Nacional de Noticias Télam lanza "Queremos tanto a Favio", un radioteatro de ficción que repasa los momentos más importantes de su obra cinematográfica, musical y política, revalorizando a uno de los artistas argentinos más populares del siglo XX.Tema: Dejame entrar - Vampiros, Zombies y Aliens.Por TWITCH. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo nos contará las historias más espeluznantes sobre estas entidades. Canal:El viernes 4 de Noviembre en Niceto Club, Kormenia y Surfer Rosas, nuevamente se unen para generar no solo un show, sino un acontecimiento único e irrepetible.Como parte del festejo de los 20 años del sello y junto a los creadores del #FestivalPardo y el #FestivalMutante, que reunieron a lo mejor de la nueva escena independiente alternativa, presentan una noche que promete ser épica y será transmitida por la 93.7.Atrás hay truenos, Mujer cebra y Dum chica comparten por primera vez un escenario, dos generaciones se unen en uno de los escenarios más emblemáticos de las últimas dos décadas, Niceto Club.Un nuevo programa en el que Mau Vila visita la casa de chicos y chicas y comparte con las familias una película.Repite domingo a las 19.00.Último capítulo “Especial Soberanía: Construcción de un país” con la conducción de Luciano Galende y Florencia Alcaraz.Se hablará de las distintas formas de soberanía nacional que nos hicieron recorrer el país para pensar el futuro energético y territorial, el desarrollo soberano del conocimiento y de la ciencia.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivoCon Guillo Espel.Pablo Agri es uno de los más claros exponentes del tango en el siglo XXI. Su sonido y carrera ya es requerida en cada espacio de Argentina y del mundo donde el tango actual sea el eje de la convocatoria. Pablo nos acerca su reciente álbum en trío "Ahora" junto a Horacio Romo y Emiliano Mierez. Fabrizio Zanella es otro notable violinista, con un perfil destacado sobre variadas estéticas. Con él escucharemos uno de los álbumes de catálogo mas importantes de nuestra música "Viajeros por la tierra", único registro de la genial agrupación "Maíz" que imponía su lugar de vanguardia hacia fines de los 80.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo en Spotify Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.Escuchalo en Spotify Julián Fava recupera la poesía más combativa y al mismo tiempo profundamente arraigada en cada pueblo de nuestra América. Leonardo Favio: Un artista integral que no puede pensarse fuera de un coherente proyecto filosóficoAhora en Télam Digital yCon la conducción de Pablo Vigna y la opinión de columnistas especializados.Con Mavi Díaz. Programa especial sobre la Marcha del Orgullo y presentación de la Agrupación “Folklore para todes” de la canción leit motiv de la Marcha.Emisión especial : Fiesta del Sol Aniversario de Las Talitas (Tucumán) y el Festival Nacional del Limón, de Tucumán.En vivo desde el Hipódromo de San Isidro.El historiador Felipe Pigna presenta los sucesos destacados del Año 1989.Con la conducción de Maxi Legnani exhibe las mejores campañas de difusión sobre los océanos y la contaminación de sus aguas.Eleonora Wexler presenta el film argentino Juan Moreira dirigido por Leonardo Favio con la actuación estelar de Rodolfo Bebán.Un Leonardo Favio niño, amigo, vecino, ídolo, padre, militante, y artista. Un corazón que destella colores se va manifestando a lo largo de este unitario documental. Mediante testimonios de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y entablar una relación con él, se develan historias que nos permiten conocer una faceta poco explorada de este inmenso artista. La palabra que hilvana el documental no es la de especialistas en la obra de Favio, es la de sus fans, familiares y amigos. Su vida y su dimensión artística aparecen en fragmentos elegidos por la memoria de estos interlocutores íntimos, como Nicolás Favio o Zuhair Jury, hijo y hermano de Leonardo Favio, entre otras voces y miradas. A su vez, la voz de Leonardo Favio narra distintos momentos de su vida, y de su carrera artística como actor, director y músico. Este documental fue rodado en Mendoza, sobre todo, en Las Catitas, localidad donde nace y sitio de inspiración recurrente del gran Leonardo Favio.Una producción de canal Acequia (Mendoza).Devociones narra las leyendas y los cultos paganos que se crean en torno a los santos populares de la Argentina. Desde la voz de sus propios devotos y con un abordaje documental, muestra los diversos ritos, los altares y las prácticas que se crean en torno a estas deidades. Esta semana indagaremos sobre la Difunta Correa, el Gauchito Gil, Santos Guayama y San La Muerte.Volvé a verlo el domingo a las 22.00.El ciclo del Instituto Nacional de la Música presenta a los jóvenes artistas independientes de todo el país.Exhibe un Fin de semana con películas del realizador francés Louis Delluc.Existe una creciente demanda por parte de los consumidoras de adquirir productos menos dañinos para el entorno. En ese sentido, han surgido algunas alternativas valiosas y reales, pero también hay quienes se suben a la ola verde y se autoproclaman sustentables sin merecerlo.Greenwashing o ecoblanqueo, es cuando las marcas, organizaciones o gobiernos promueven una imagen de conciencia ecológica sin tomar medidas significativas para respaldarla.Te lo cuenta Natalia Mazzei en Télam Digital yCon Luis Digiano. Entrevistas a Los Soñadores quienes festejan sus 25 años de música en el Teatro Real de Córdoba y a Marian Farias Gómez por su libro junto a Carlos Molinero La Tribu sobre la familia Farías GómezDesde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con la penúltima fecha del Turismo Nacional Clases 2 y 3.Especial de todos los domingos.El evento contará con la presencia de los países de Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú y de toda la Argentina. en VIVOAnaliza toda la actualidad de la política y la economía nacional con la conducción de Lucila Trujillo y Pablo Caruso con invitados especiales.Un recorrido por la vida y carrera futbolística del entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni.Documental/ Dirección: Fernando ColaMalvinas es un largometraje documental de 83 minutos que narra la experiencia de la posguerra de Malvinas pero desde un nuevo --y olvidado-- enfoque: partir de los significados de la guerra y llegar a ellos y a la posguerra, pero solo desde la humanidad de sus protagonistas. A través de siete personajes que cuentan sus vivencias, penurias, anécdotas y miserias, a través del humor y del dolor, pero sobre todo por medio de la lucha, Malvinas construye seres y no víctimas.Sergio Goycochea presenta la historia de los planteles de las selecciones participantes en Qatar 2022.Cada lunes, con el odontólogo Lucas García Sánchez, analiza un consejo útil para tu salud bucal. Ahora en Télam Digital y en Youtube Por AM870 y las 49 emisoras de todo el país. Y por streaming en la redes de la radio.Serie documentalArtistas de diferentes generaciones deconstruyen las ideas de amor, cuerpo e identidad. Nos hablan de un mundo que cruje, muta, cambia y da forma a un mosaico que, de una u otra manera, nos interpela a todos/as. nera, nos interpela a todos/as. Con la conducción de Marico y Sofía Carmona.Entrevistados/as: Teresa Parodi (cantautora), Ivonne Guzmán (cantante), Marco Berger (guionista y director de cine), Willy Lemos (actor), Pablo Castronovo (bailarín y coreógrafo), Martín Tchira (actor y director), Santiago Nader (escritor), María Rosa Lojo (escritora), Tomás Litta (escritor), Silvina Giaganti (escritora), Andy Testa (directora de cine), Alex Zani (escritora), Gonzalo Nawel (cantante), Lula Gentinetta (directora de cine).Serie documentalEl Lobo del Lobo sugiere un viaje bastante personal que empieza con miradas atentas sobre la literatura contemporánea producida en cinco países del continente latinoamericano (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México).Una inmersión donde la invención del narrador busca la invención del narrado: en cada episodio la mirada aguda de un escritor o escritora analizará las relaciones entre su propia obra, las obras de otros escritores compatriotas y la geografía afectiva de su país de origen.Serie documental | Micros, intercalados en la programaciónDicen que cuando se juega el Mundial de fútbol, el mundo se detiene y no suceden más que partidos, goles, relatos y jugadas. Pero esto es solo una impresión: mientras la pelota rueda, las sociedades siguen su marcha. Continúan las guerras y los tiempos de paz, las crisis y las revoluciones, el amor y el odio, la política y la economía. Todo aquello que conforma nuestra vida en común, eso que sucede entre un mundial y otro. Esta serie refleja cuatro momentos de esta larga historia para entender un tiempo donde existen los mundiales de fútbol en pocos minutos.Capítulo 1. Francia 1938 | Capítulo 2. Suecia 1958 | Capítulo 3. Argentina 1978 |Capítulo 4. Corea y Japón 2002Nuevas tecnologías, atentados, guerras e invasiones reciben el nuevo siglo, al tiempo que Argentina atraviesa una crisis política y social sin precedentes. En ese contexto, por primera vez dos naciones organizan en conjunto un Mundial que no queda fuera de las polémicas.Serie documentalMicros intercalados en la programaciónUn subproducto del Patriarcado ha sido siempre la minusvaloración –cuando no la invisibilización— de las producciones artísticas, científicas, culturales, filosóficas, de las mujeres.Palabras en llamas es, entonces, una acción cultural que se reconoce orgullosamente como una pequeña parte de las miles que componen las distintas reivindicaciones de los distintos feminismos. Coproducido por UNITV y el Instituto de Ciencias de la UNGS y conducido por Jazmín Ferreiro, filósofa e investigadora docente de la UNGS.Cada lunes, con el odontólogo Lucas García Sánchez, analiza un consejo útil para tu salud bucal. Ahora en Télam Digital y en Youtube Se trata de un documental que conmemora a María Remedios del Valle, mujer negra que luchó en las Guerras de la Independencia Argentina a comienzos del siglo XIX, capitana del Ejército del Norte y Madre de la Patria.La protagonista recorre el sur de Buenos Aires siguiendo las huellas de María Remedios. Visita lugares significativos para la historia, reflexiona y reconstruye su vida a través de la investigación y la documentación. Entrevista a referentes de la comunidad afroargentina y así se entreteje una narración colectiva de identidad. Se piensa en temas sustanciales como el racismo y el rol de la mujer y la necesidad evidente de seguir luchando para conquistar derechos.Dirección: Julia Cohen Ribeiro. Guion: Julia Cohen Ribeiro y Lina Lasso. Reparto: Sol Ramos, Marisa Nascimento.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).PANORAMA FEDERAL (Video y Radio). Lunes a viernes.Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en Youtube