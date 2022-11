Presentaron el documento sobre infancias y cambio climático elaborado por jóvenes de la región

Santiago Cafiero y Marisa Graham, en la presentación de "la Declaración de Buenos Aires" (Foto Pepe Mateos).

Más de 50 niñas, niños y adolescentes participaron de la redacción del documento (Foto: Pepe Mateos).

La presentación se realizó en el Palacio San Martín (Foto: Pepe Mateos).

Algunas propuestas del documento

El documento con foco en las infancias y el cambio climático,ue presentado en el Palacio San Martín, para ser considerado por el Comité del Niño de Naciones Unidas, y que servirá para "reclamar en conjunto herramientas justas y financiamiento justo, porque no somos todos del mismo modo responsables", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero."Los países de América Latina y el Caribe necesitamos poner al cambio climático como uno de los pilares de la política exterior", sostuvo el ministro Cafiero durante el acto de presentación decon especial foco en las niñeces, el medio ambiente y el cambio climático.A su vez, el canciller señaló la necesidad dey de "reclamar en conjunto herramientas justas y financiamiento justo, porque no somos todos del mismo modo responsables"."No vaya a ser que la discusión del cambio climático termine siendo una agenda despersonalizada, una agenda sin rostro y una agenda sin trayectoria. Acá hay historias, hombres y mujeres, niños y niñas que están detrás, entonces tenemos que reclamar en conjunto herramientas justas y financiamiento justo, porque no somos todos del mismo modo responsables", aseveró.Desde el miércoles y hasta la conclusión que se realizó hoy,de la Primera Consulta Regional para América Latina y el Caribe para la redacción de la Observación General N°26 de la ONU sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Medio Ambiente.se reunieron rdesignados por los Estados participantes,para abordar las problemáticas del medioambiente y la construcción de consensos para enfrentar el cambio climático.Entre ellos,, contó durante la presentación del documento que "hablamos sobre los problemas que nos pasan y por donde vivimos, y buscamos soluciones para que eso ya no pase", al tiempo que Andrea (17) de Ecuador, manifestó que "lo que aquí se ha hablado, tanto los niños de América Latina como de Argentina queremos que se haga realidad".Como resultado de las sesiones se confeccionó el documento denominado "Declaración de Buenos Aires", el que destaca que es "la primera vez en la historia que niñas, niños y adolescentes impulsan un tema de su interés en la agenda política internacional y del Comité de los Derechos del Niño en particular".En este sentido,, señaló en su discurso que los más jóvenes "son el presente, no solamente el futuro", y remarcó que "no habrá justicia social sin justicia ambiental".Además, manifestó a Télam que se encontraba "y remarcó la "de la mirada y de la vivencia que tenemos los adultos del cambio, y sus desventajas para la vida de todos y todas".Esto ya está sucediendo y está impactando en vidas humanas, y las vidas humanas que se juegan particularmente son de niñas, niñas y adolescentes, y sobre todo de las bebés y los bebés, de los recién nacidos", destacó.En tanto, el texto enfatiza que,, "el 46,2% de las personas de 0 a 14 años viven en la pobreza", y hay más de "70 millones de niños y niñas en esta situación, y la incidencia de la pobreza infantil alcanza en algunos países de la región índices de más del 80%", según datos de Unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).Además, considera laen las infancias de la región, junto conEn cuanto a las principales propuestas que se discutieron en las comisiones y se incorporaron al documento, se plantea lapara atender las problemáticas referidas al medio ambiente, junto con la necesidad deLa declaración tambiény a asegurar mecanismos para el acceso a la información clara y accesible sobre el medio ambienteA su vez, el textoteniendo en cuenta "la histórica división entre países desarrollados o en desarrollo", al tiempo que propone la adopción de medidas para garantizar el derecho a vivir en un ambiente limpio, sano y sostenible tales como la regulación de la deforestación.Otrol del documento remarca "Finalmente, los principales puntos de lacon foco en las infancias y el medio ambiente y el cambio climático conforman una perspectiva regional que