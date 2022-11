Abbondanzieri y el papel de “Dibu” en el arco argentino: “puede cumplir un rol importante”

/Foto: IG emi_martinez26

/Foto: Prensa

Abbondanzieri figura de Boca y mundialista con Argentina. /Foto: archivo - Victor Carreira

Roberto Abbondanzieri se mostró muy analítico en cuanto a las chances de la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, de cara a lo que será la Copa del Mundo Qatar 2022 y puso el foco en los arqueros, tal su experiencia.“Él me transmite que siendo un arquero serio, da la chance de que pueda cumplir un rol muy importante en el arco de la Selección Argentina. Llega en un buen momento con Argentina, viene jugando, algo que es importante y esperemos que le salgan las cosas”, aseguró el “Pato”, durante una presentación de los relojes Hublot para Boca, River y la Selección Argentina.En dicho evento, se hizo cita el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, Claudio Tapia, con los máximos directivos de la marca de relojes suiza.En la presentación de la firma, se disputó un encuentro entre glorias de Boca y River, con estrellas que jugaron en dichos equipos como: Carlos Tevez, Rolando Schiavi por el “Xeneize” y Andrés D´Alessandro, Ariel Ortega, Sergio Goycoechea , en representación del “Millonario”.Abbondanzieti, quien fue arquero titular de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2006 bajo la dirección técnica de Néstor Pékerman, puso la lupa sobre “Dibu”, quien será el “dueño” del arco argentino en Qatar 2022.“Vos podes hacer todo lo mejor, pero un Mundial es diferente a lo que es la Eliminatoria o a un partido amistoso”, aseguró a Télam.“El primer partido siempre es complicado por nervios y ansiedad. Llegar a una semana del mundial hace que tengas expectativa y la pasas mal de la ansiedad. Ahora juegan muy seguido, pero los chicos están preparados y no se debe pensar en qué es lo que sucede antes del Mundial y si pasa es una selección con nombres importantes”, reconoció el ex Rosario Central, Boca, Getafe de España e Inter de Porto Alegre, de Brasil.“Martínez es sobrio, una persona seria, me gusta como ataja los penales y el movimiento en el área. Es positivo y lo tenemos en el arco de la Selección”, cerró.