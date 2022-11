Banco Mundial "Argentina podría crecer casi un 3% anual si avanza hacia energías renovables"

El Grupo Banco Mundial lanzó el Informe sobre Clima y Desarrollo.

mediante lay crecer casi un 3% anual su Producto Bruto Interno (PBI) en ocho años, según el Informe sobre Clima y Desarrollo que el Grupo Banco Mundial lanzó este jueves.El reporte revela que la expansión de las inversiones en los sectores de agua, agricultura y energía son una prioridad para reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y potenciar el crecimiento económico.si se realizanpara evitar escenarios de escasez de agua y dificultades en el acceso", precisó el organismo internacional.El informe también recomienda la ie impulsar la competitividad agrícola del país.Y advirtió que "si Argentina no toma, el 4% de sus exportaciones podría verse afectado por las regulaciones climáticas de otros países, lo que perjudicaría principalmente a los productores que no implementan prácticas sostenibles", expresó el texto.“Argentina está comprometida en aumentar sus compromisos climáticos y en liderar la transición hacia una economía baja en carbono. Al hacerlo, puede aumentar significativamente su crecimiento económico y el bienestar de su gente”, afirmóSchwartz agregó que "el Banco Mundial apoya los esfuerzos de Argentina por profundizar su conocimiento del impacto del riesgo climático, mejorar la resiliencia de los más vulnerables e identificar oportunidades para la descarbonización".Asimismo, el informe analiza losya está sufriendo por el cambio climático, principalmente lasEn este sentido,. Además,y de unos US$ 4.000 millones en pérdidas de bienestar", se estimó.De esta forma,, consideró que “incorporar la visión climática en el diseño de políticas de desarrollo es urgente para poder minimizar el impacto, reducir pérdidas y estar preparado para un futuro carbono-neutral”.El texto destacó que desde 2010, en línea con el compromiso de la Argentina de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en 2050,El informe plantea unaen la que el país podríay un 64% al 2050, tomando como línea de base el 2018.Según el Banco Mundial,contribuye con el 37% de las emisiones de GEI, por lo que "será importante continuar desarrollando el gran potencial para las energías renovables e invertir en eficiencia energética", advirtieron.Por otro lado,lo que significaría también importantes beneficios económicos, sobre todo para las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, en el norte de la Argentina, destacaron desde el Banco.En tanto, incluir aly avanzar hacia lapodría crear 21.000 nuevos empleos en los sectores de baterías y vehículos, señaló el organismoPor último,, el brazo de préstamos al sector privado del organismo, afirmó que “el sector privado argentino está llamado a jugar un papel decisivo en la“A través de inversiones que permitan innovar en agricultura climáticamente inteligente, las energías renovables y el hidrógeno verde, el desarrollo de la cadena de valor del litio y el desarrollo de mecanismos de financiación verdes, como los bonos y los préstamos vinculados a la sostenibilidad”, indicó Tinel.