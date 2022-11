Con festivales, postas en jardines y comedores avanza la campaña de vacunación pediátrica

Campana Nacional de Vacunacion.// Foto Obregon Eliana

Kreplac: La vacunación permite que "no entre la enfermedad en nuestro territorio, que no tiene poliomielitis, rubéola, paperas y sarampión" //Foto Obregon Eliana

Con festivales, recorridas barriales o la instalación de postas sanitarias en jardines de infantes y comedores comunitarios ladeavanzaba en las provincias para inocular a niños de uno a cuatro años contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis.Autoridades sanitarias de las distintas provincias coincidieron en destacar, en diálogo con las corresponsalías de Télam, la importancia de esta vacunación en niños de corta edad que se extenderá hasta el 13 de noviembre pese a que esas enfermedades no estén presentes hoy en Argentina dado que en esta época del año suelen ser frecuentes los viajes de vacaciones a otros países donde circulan diversos virus.En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que "si no vacunamos nos va a pasar lo de 2019, que tuvimos un rebrote de sarampión y, para evitarlo, hay que vacunar a los chicos de 1 a 4 años, es obligatorio" y remarcó que "todos tienen que darse esta vacuna, no es como la del Covid, que es optativa, hay que dársela a todos"." acotó.La secretaria de Salud del municipio de Ensenada, Mariana Estévez, apuntó en ese sentido que "sabemos que otros países hay casos" de sarampión y advirtió que este año hay "particularidades que debemos atender están relacionadas a la movilización en vacaciones, de viajeros al exterior y a poco de iniciar el Mundial de Fútbol" de Catar."Muchos se expondrán a estos virus y es algo que realmente nos preocupa", dijo la funcionaria y apuntó que "el virus no está acá pero va a venir de afuera y si no estamos protegidos los niños se mueren o quedan con secuelas graves producto de estas enfermedades".El Ministerio de Salud bonaerense organizó paraen distintos municipios para estimular, mediante juegos, lectura, maquillaje artístico y shows de magia, a que las familias se acerquen y los niños puedan ser inmunizados.En Santa Fe, las autoridades sanitarias decidieron implementar una nueva estrategia, con vacunación en escuelas y jardines de infantes, aunque continúan en funcionamiento los vacunatorios en los principales hospitales y en los centros de salud.La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, explicó que "desde hace varias semanas, todos los días hay equipos en los barrios con camiones sanitarios", pero anunció" debido a que los niños "pueden estar o en casa o en el jardín y por eso vamos a buscarlos".En la provincia yaen condiciones de recibir los refuerzos, con una adhesión del 56% en el departamento La Capital, cuya cabecera es la ciudad de Santa Fe, y del 35% en Rosario.En Córdoba la campaña de vacunación continuaba esta semana con puestos en diferentes lugares de la provincia que junto a la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria de la Municipalidad capitalina realizaTambién las dosis de campaña se encuentran disponibles en los casi 800 vacunatorios de la provincia, donde se puede acceder también a todas las vacunas del calendario nacional.Corrientes realiza su campaña de vacunación en dos sedes de la(Unne) de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17, también en losactualmente de modo rotativo tanto como enCaps) de diversos barrios y mediante undenominadoque se realiza según un cronograma por fechas y barrios."Estamos con todas las estrategias en marcha que incluyen vacunatorios fijos, móviles, casa por casa, comedores, jardines de infantes y maternales, y centros de desarrollo infantil", dijo el ministro Salud Pública, Ricardo Cardozo, y subrayó que "captar a la mayor cantidad de niños posible para protegerlos es evitar que resurjan estas enfermedades".Chubut realiza también la campaña nacional de vacunación pediátrica en todos los hospitales y centros de atención primaria de la salud.La encargada del Programa de Inmunizaciones, Daniela Carreras, señaló a Télam que "si bien Argentina está libre de poliovirus desde 1984, y no presenta casos endémicos de sarampión desde el 2000, ni de rubéola ni síndrome de rubéola congénita desde 2009, la posibilidad de que vuelvan a aparecer dichas enfermedades es permanente"."Esto cobra más importancia teniendo en cuenta la proximidad del mundial de fútbol de Qatar y de las vacaciones de verano, ya que se prevén desplazamientos al exterior, agudizando así el riesgo de que un viajero se contagie alguna de estas enfermedades y a su regreso la traiga como sucedió en 2018", sostuvo la funcionaria.La estrategia para garantizarhasta carpas en espectáculos recreativos y fiestas populares.En San Juan yade la población objetivo y el Jefe de Inmunizaciones provincial, Fabio Muñoz, dijo a Télam que "seguimos en la lucha por llegar a mediados de mes con todos los chicos vacunados"."Estamos en las plazas, en los parques, vamos a las escuelas y todos los días recorremos diferentes barrios casa por casa" para vacunar a los niños de corta edad.El funcionario indicó que "tenemos un alto grado de compromiso con el operativo" y destacó que para ello trabajan "todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados para llegar a completar el esquema que teníamos previsto".En la ciudad rionegrina de, la coordinadora de la campaña de vacunación, Verónica Vázquez, señaló que "hasta el momento llevamos un 48% de cobertura" y detalló que hay "un total de 5.809 niños y llevamos vacunados 2.777"."La estrategia se han intensificado ya que no llegamos a la meta, la cual era completar durante las dos primeras semanas el 80%", añadió y explicó que para ello se realiza "un monitoreo rápido de avances por centros de salud, con rastrillajes casa por casa, jardines con dos rondas" y también "llamados por teléfonos con historias clínicas, difusión por radios del barrio y captación por redes sociales"."En Santiago del Estero hemos llegado a, todo esto gracias al trabajo de los agentes sanitarios que van casa por casa a colocar las dosis", dijo a Télam la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel.Y, remarcó: "Ya hemos vacunado a 42.449 niños y niñas, un número bastante importante y queremos llegar al 100% que son 61.253, y por eso seguimos con la estrategia de vacunar en guarderías, centros de cuidados, y casa por casa, en un trabajo muy importante del personal de salud".La funcionaria provincial sostuvo que es fundamental esta vacunación, ya que si bien son enfermedades que no se registraron casos en el país, el virus puede llegar a circular y la mejor protección son las vacunas, y de esa manera "evitar casos graves de sarampión o poliomielitis".En San Luis, agentes sanitarios y enfermeros de la provincia realizan operativos diarios en los hospitales y centros de salud, además de recorrer barrios y hacer un seguimiento casa por casa para que los padres se informen y lleven a sus hijos a vacunarse."Estamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance para llegar a todos los niños y niñas de San Luis,y nos quedan dos semanas para lograr el objetivo. Tenemos puntos altos en el interior, como ser Tilisarao que vacunó a toda la población infantil", destacó la ministra de Salud de la provincia, Rosa Dávila.En Santa Cruz la ciudad de Río Gallegos continúa vacunando en los Dispensarios Municipales y en los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) Fernando Peliche y del Bicentenario de 8 a 19, sin necesidad de sacar turno.Fuentes sanitarias señalaron a Télam que "por lo que continúan "acercando salud en distintos dispositivos de los diferentes barrios los días martes", en centros comunitarios y comedores populares.En Mendozaen hospitales, centros de salud y vacunatorios sin turno previo, informaron a Télam voceros del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza.Además se realizan, recorriendo hogares y comedores populares, y los fines de semana en espacios verdes de los diferentes departamentos.En Neuquén, la campaña se desarrolla en todos los hospitales y centros de salud de la provincia."Es necesario asegurar la inmunidad de nuestros niños y niñas, y es muy importante resaltar que estas dosis adicionales deben ser colocadas independientemente de las recibidas previamente", manifestó la Ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve.El gobierno de Tierra del Fuego implementópara incentivar la vacunación pediátrica sin la asignación de turnos previos en los hospitales públicos y en los centros de salud ubicados en zonas periféricas de las ciudades.Según el Ministerio de Salud provincial, las personas solo deben presentarse "de lunes a viernes" y de 8.30a 19, en cada uno de los establecimientos habilitados.El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, explicó que"Estas campañas han hecho que enfermedades graves que existían hace 40 años, hoy sean leves y no se registren casos en nuestro país, salvo los de importación que pueden generar brotes", detalló Barrios al destacar que las vacunas van formando "escudos de defensa" en las distintas generaciones y advirtió que "si no tomamos conciencia de ello, las coberturas empiezan a disminuir con la posibilidad de generar nuevos brotes en la comunidad".En Catamarca la campaña se centralizó en lossin orden médica ni turno previo para recibir la dosis adicional, gratuita y obligatoria de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis).En Jujuy, equipos de salud inmunizan en centros de salud, en vacunatorios y a través delque llegan a cada barrio de la provincia con visitas especiales con la misión de vacunar o incentivar la asistencia a hacerlo.La campaña tiene el objetivo puesto en, indicaron hoy autoridades del ministerio de Salud local.En Formosa, la directora de Epidemiología provincial, Claudia Rodríguez, explicó que hasta el 13 de noviembre se vacunará a los niños "a través de diferentes estrategias" como la "vacunación casa por casa o la instalación de una carpa en la plaza San Martín de lunes a sábado de 17 a 20", así como en otros sitios emblemáticos de la capital formoseña y otras localidades."Todos los centros de salud y hospitales cuentan con los recursos para vacunar", remarcó la funcionaria y destacó el apoyo de organizaciones independientes a esta iniciativa.En Misiones las dosis se administran en escuelas, jardines maternales, comedores y los Núcleo Educativo de Nivel Inicial (Neni), cony además hubo operativos en la costanera de Posadas, plazas y recorridas casa por casa, "siendo ésta la estrategia más efectiva en la provincia", dijeron fuentes de Salud Pública.En Entre Ríos laavanza desde principios de octubre con jornadas especiales, principalmente los fines de semana, en Centros Integradores Comunitarios (CIC), comisiones vecinales, clubes, plazas, parques y lugares estratégicos de cada ciudad.