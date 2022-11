El Tribunal Electoral de Brasil cuestionó a quienes pusieron en duda los resultados de los comicios

El titular del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Alexandre de Moraes. Foto: AFP

El triunfo democrático de Lula

El titular del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo que el resultado de las elecciones del domingo es "indiscutible" y aseguró que los que no lo aceptan y están cometiendo "actos antidemocráticos" serán considerados delincuentes, en referencia a las protestas que se registran en todo el país por parte de grupos bolsonaristas que piden no reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva."Los electores, en su mayoría, son democráticos. Aceptaron democráticamente el resultado de las elecciones. Aquellos que no lo están aceptando, que están practicando actos antidemocráticos, serán tratados como delincuentes", dijo Moraes, según el diario Folha de Sao Paulo.El presidente del TSE participó de la primera sesión del tribunal después del balotaje del domingo, en el que Lula se impuso por 50,9% a 49,1% al actual presidente, Jair Bolsonaro."Las elecciones terminaron, la segunda vuelta terminó democráticamente el domingo pasado. El TSE proclamó al ganador, el cual será reconocido con un diploma antes del 19 de diciembre y tomará posesión del cargo el 1 de enero de 2023. Esto es democracia, esto es alternancia de poder, esto es estado republicano", señaló Moraes,y hubo incluso protestas golpistas frente a cuarteles del Ejército para pedir la intervención de los militares.Moraes, que en la noche del lunes determinó que la Policía Militar estaba autorizada a actuar para liberar las rutas nacionales y provinciales, aseguró que los movimientos que bloquean las rutas son "criminales", según el portal G1.El ministro de Justicia de Brasil, por su parte, señaló este jueves en Twitter que se aplicaron 4.216 multas, hubo 20 actuaciones de las tropas de choque y se detuvo a 37 personas. A la vez, indicó que aún quedan dos puntos de bloqueo y 137 de manifestaciones.Bolsonaro tuvo su primer pronunciamiento público el martes, en un breve discurso en el Palacio de la Alvorada, la sede de Gobierno, en el que evitó aceptar la derrota y felicitar a Lula, y apenas dijo que iba a cumplir con la Constitución.Publicó un video en sus redes sociales en el que se manifestó "triste", pero pidió a sus seguidores que "desbloqueen las rutas”, al argumentar que esa medida “no forma parte de estas manifestaciones legítimas”.El mandatario encomendó a su vez a su jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, a que lleve adelante los trabajos de transición con el equipo de Lula. En ese marco, mantendrá un primer encuentro con el coordinador del equipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), el vicepresidente electo Geraldo Alckmin.