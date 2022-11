Una muestra en que las imágenes preceden a las palabras

"Antes que las palabras", la muestra de Daniel Karp.

El artista Daniel Karp trabaja en el campo de la imagen y la narrativa desde 1974 y participó en la realización de películas nacionales emblemáticas. Expuso sus fotografías en Brasil, Holanda y diversas ciudades argentinas. Sus obras integran colecciones del Fondo Nacional de las Artes, el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes y el "Museo Nacional de Bellas Artes".



La tecnología al servicio de la imagen.

La muestra Puede verse hasta el sábado 12 de noviembre, de lunes a viernes entre las 14 y las 19, en la Galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267 de San Isidro, con entrada libre y gratuita.

No son fotos, no son pinturas, pero tienen mucho de ambas cosas. Las obras que componen laque Daniel Karp presenta en la Galería Jacques Martínez ponen en escena aquello que el artista quiere mostrar antes que decir.“Parte de esa idea de que a veces uno no podría escribir un relato, pero tiene la imagen. Lo relaciono con esa condición del niño que conoce las cosas aún antes de hablar, de poder nombrarlas”, explica Karp, fotógrafo, con formación en arquitectura, teatro y música, sobre el concepto que vertebra la exposición que podrá verse hasta el 12 de noviembre.Del blanco y negro al color exacerbado.Al mismo tiempo, el artista apunta a que esas imágenes buscan generar una sensación, y en algunos casos, una emoción y que, para lograrlas se apropia de las herramientas digitales que le aporta la tecnología. “Creo que las herramientas digitales le dan a la fotografía un carácter de arte plástica”, reflexiona Karp, quien duda al definir a sus obras: “No son fotos pero tampoco collages”. Sin embargo, esboza un concepto respecto de su modo de trabajo:Además del tratamiento digital que en algunos casos potencia sus colores y en otros se regodea en la escala de grises, Karp compone escenas y cuenta historias, quizás con reminiscencias de su trayectoria en el mundo de cine, como director de fotografía de títulos emblemáticos como “Camila” de María Luisa Bemberg y “Tacos altos” de Sergio Renán y “El viento se llevó lo que” de Alejandro Agresti. “En el cine la imagen está construida por múltiples factores: la cara de los actores, el escenario y las luces realizados por todo el equipo. La construcción de la fotografía es un trabajo mucho más personal, en el cual el fotógrafo decide lo que hace y es el único responsable de la imagen final”, analiza el artista y docente, quien define algunas de sus obras como “fotogramas de una película” e insiste en considerar a "la belleza como un acto de resistencia".