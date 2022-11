"El secreto de la familia Greco": la historia del clan Puccio trasciende las fronteras

"El secreto de la familia Greco".

La historia de la familia Puccio que llegó a la televisión argentina en la "Historia de un clan" hace unos años, estrena su versión mexicana. Este viernes es el estreno de, inspirada en la historia real, producida y filmada entre México y Argentina, por Telemundo Streaming Studios/Underground, la nueva miniserie de 9 capítulos marca el esperado regreso del aclamado actor mexicano,(¨Maria la del Barrio¨, ¨Marimar¨) a las pantallas.En diálogo con Télam el actor contó la experiencia de protagonizar esta inquietante historia que cuenta la historia de una familia, los Greco, colmada de oscuros secretos.Ambientada en la década de los ‘80 en la ciudad de Jalisco, México, Colunga se pone en la piel del patriarca, Aquiles Greco, un oficial retirado que es disciplinado y autoritario, dispuesto hacer a lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia.“Se trata de un personaje muy complicado- dijo el actor- al que le dediqué más de un año de preparación, con mucha búsqueda y lineamientos para encontrar las respuestas que uno se plantea cuando encara a un personaje de este tipo. Cuando está ligado a un hecho real, los interrogantes que se detonan son muchos. Creo que se ha logrado hacer una versión interesante”.Además el intérprete que fue coprotagonista de Thalía en varias telenovelas resalta que esta historia es una nueva propuesta con unos personajes mucho más exacerbados, más oscuros. "En el caso de AquilesContinuó Colungo: “Siento que se trata de una familia que no vive de las apariencias, creo que ellos viven realmente su vida pensando que todo es correcto. Aquiles es un hombre que tiene un gran vacío, que vive una gran frustración, que tiene un complejo por todo lo que le ha pasado que lo hace que se le dispare toda esta locura y esta falta de cariño y cuidado hacia su familia o esta forma de involucrarnos”.En cuanto a los demás integrantes de la familia, el actor explicó: “Ellos tienen conciencia en todo momento, es un núcleo que así funciona, no se va nadie de ahí porque los valores están ahí representados, muy chuecos, pero están. Hay algo que la sangre llama, porque no huyen de esa situación”.Por su parteLuis Machín, quien interpreta a uno de los laderos de Aquiles Greco, confesó: "Hicimos un vinculo muy humano con el elenco mexicano, contamos una historia muy potente para los argentinos, nos compenetramos mucho en la historia, y teníamos el precedente de la otra producción que estuvo muy bien contada por Underground (Historia de un clan) en nuestro país".