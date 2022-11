El Gobierno reiteró el respaldo a las PASO: "Es una ley que implica más democracia"

"El Gobierno cree que en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios que las PASO" / Foto archivo.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reiteró este jueves elal enfatizar que "hay una ley vigente que es buena e implica más democracia y más participación", aunque remarcó que "en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios"."El Gobierno cree que en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios que las PASO. Por ejemplo, el proyecto de ley enviado en junio de renta inesperada. Para que quienes recibieron ganancias por situaciones trágicas como una pandemia y una guerra, hagan sus aportes", escribió Cerruti en su cuenta de Twitter minutos después de la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.La portavoz no quiso dejar lugar a dudas ni otras interpretaciones y remarcó la posición del Gobierno con un mensaje en redes sociales.En su habitual conferencia, Cerruti planteó queAl referirse al debate interno que existe en la coalición oficialista sobre la eventual suspensión de las primarias para el calendario electoral de 2023, la funcionaria nacional consideró que "las PASO implican más democracia y más participación", sobre todo "en un momento en el que algunos actores políticos están queriendo generar situaciones de antipolítica para que la gente descrea" de las instituciones."Cuanto más discusión y más participación, mejor es", subrayó Cerruti.Por otra parte, al igual que el presidente Alberto Fernández, la portavoz señaló que la suspensión de las PASO "no lo define el Ejecutivo sino el Congreso, por lo que lo tiene que definir en su agenda".En ese punto, días atrás, el jefe de Estado aclaró:creado durante el gobierno de Cristina y que le permitió a la sociedad meterse en los partidos políticos. Lo mejor es que la gente vote", al remarcó.En la misma postura se encuentra el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, quien el miércoles opinó que "es un error estratégico y ético" suspender las PASO como lo piden varios gobernadores e intendentes justicialistas junto al kirchnerismo."Nosotros no podemos cambiar las reglas de juego electoral a seis meses del cierre de listas. Es un error. No hay condiciones para modificar las PASO", afirmó el diputado porteño.En una posición contraria, el ministro del Interior,, planteó que "la mayoría de los gobernadores y los intendentes del FdT se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año -dos nacionales y dos provinciales".Ante esas dos posiciones dentro del FdT, surgió hace unos días una tercera posición que fue esgrimida por el propio diputado nacional y líder de La Cámpora,, que se basa en realizar las PASO, pero en septiembre, a solo 20 o 30 días de las elecciones generales de octubre del próximo año.En una entrevista radial, Máximo Kirchner sentenció: "Entendemos que el plazo entre las PASO y las generales tiene que ser más corto".A la propuesta del líder de La Cámpora se sumó el diputado porteño, quien es un hombre cercano al presidente, y ahora la ministra de Desarrollo Social,, quien aseveró: "En el 2023 creo que podríamos modificar esa herramienta para ampliar la participación y acortar los plazos porque el Estado nacional y las provincias limitan sus actividades y sus planes de gobiernos por la veda y el impedimento de continuar con la gestión pública".Sobre las PASO, agregó: "Tenemos una herramienta que puede ser perfectible, aunque quizá no tengamos el tiempo. Las PASO son perfectibles a 40 años de democracia".A la hora de mencionar las posibles modificaciones que ya la oposición señaló cuando fue gobierno, detalló que serían "acortar plazos y la posibilidad de integrar formulas en donde el que gana pueda elegir a su vice, su compañero de fórmula".Tolosa Paz coincidió que "eso lo tiene que discutir el Parlamento y ahora el Congreso tiene otra agenda".Mientras tanto, en pleno debate en el FdT, ya se presentó un proyecto de ley para la eliminación de las PASO en todo el país, por lo que de ser sancionado se volvería al antiguo sistema de internas establecidos por los propios partidos políticos, a través de sus respectivas convenciones y cartas orgánicas.El proyecto, quien fundamentó: "Se trata de una repetición de una ley que formulamos en 2020 y que retoma algunas ideas de otras redacciones, como la presentada por Juntos por el Cambio en 2019".