Diputados discute la Ley de Humedales sin la mayoría de los miembros de Juntos por el Cambio

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debaten el proyecto de ley de Humedales , y con la presencia de funcionarios provinciales.La reunión es presidida por el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Frente de Todos, FdT) y su par de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), ya que el titular de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, no asistió al cuestionar la convocatoria.De Juntos por el Cambio sólo concurrieron a la reunión los radicales Dayana Tavela, Soledad Carrizo y Dolores Martínez., ya que expusieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar, los intendentes cordobeses de Brikman, Gustavo Tevez, y de La Para, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Rodolfo Stangoni, presidente comunal de Fighiera.al afirmar que "lo que hoy debería ser un plenario de comisiones para discutir y avanzar con una política de Estado para nuestro país de presupuestos mínimos y una Ley de Humedales tan necesaria, va a ser solo otra instancia de conversación".La funcionaria bonaerenseEn tanto,dijo que "no hay una contraposición entre la producción y la protección de los humedales, todo lo contrario, estaríamos solucionando muchas otras temáticas”.señalo que “lo primero que tenemos que tener presente cuando se habla de estas leyes que tienen que ver con el proteccionismo del ambiente es que hay que despartidizar. El ambiente no tiene un color político, es de todos”.El proyecto sobre Humedalesal que las comisiones habían pasado una semana antes, el jueves 22.Sin embargo, en la tarde del martes 28 de septiembre, la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, resolvió suspender ese plenario de comisiones , en una decisión que surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.Además, el martes 27 de septiembre,, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.La decisión de avanzar en el debate había sido acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.(2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.