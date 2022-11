"Cumplir la ley no puede ser polémico", dijo Castellani sobre regularización de estatales

"Se habilitó la posibilidad de llamar a concurso a 11.170 profesionales", no implica mayor "costo fiscal", dijo Ana Castellani.

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, explicó este jueves que la Decisión Administrativa 1086/2022 que "habilitó la posibilidad de llamar a concurso a 11.170 profesionales", no implica mayor "costo fiscal" y subrayó que "cumplir la Ley no puede ser polémico"."Se habilitó la posibilidad de llamar a concurso a 11.170 profesionales que hace más de cinco años que están ocupando cargos de manera transitoria. Nosotros, desde ahora hasta mediados del año que viene, vamos a realizar todos los procesos de concurso para que tengan la posibilidad de estabilizar el cargo", explicó la funcionaria en declaraciones a la radio AM750.De esta forma, Castellani desmintió versiones periodísticas que se difundieron sobre la decisión administrativa.La funcionaria subrayó que no se trata de "un pase a planta automático" sino que la ley marco del empleo público "es muy clara al establecer la obligatoriedad de concursar"."Cumplir la Ley no puede ser polémico. Para un funcionario publico es un mandato ineludible. Cuando llegamos a la Secretaria encontramos que había una mora importantísima. Hay personas que hace cinco años están trabajando de manera transitoria. Y hay gente que hace 20, 25, 30 años trabaja y todavía no ha podido concursar", puntualizó.En tanto, la funcionaria explicó que se abrieron concursos para que "compitan por esos cargos las personas que cumplan con los requisitos""Uno de los requisitos es que tengan cinco años o más de antigüedad. No está concursando nadie que ingresó en esta gestión, eso para dejarlo claro", subrayó.Y agregó que "son cargos que se necesitan para el funcionamiento de la administración publica" y que están contemplados dentro del Presupuesto."No hay nuevas personas ni nuevos salarios. Hay una regularización a través de concursos que le permite a esas personas ganar un instituto importantísimo que es la estabilidad y que impide que pase lo que pasó durante el primer año de la gestión anterior que se pudo despedir sin ningún problema a un montón de gente y, en muchos casos, reemplazarla por otra", detalló.Finalmente, Castellani consideró que "hay una interpretación muy errada que marca un profundo desconocimiento de lo que es el empleo publico" y sostuvo que se quiere instalar que "esto incrementa el gasto publico"."Llegue a escuchar ayer que estamos dejando gente para que se oponga al Gobierno que viene. Esta gente está trabajando hace mucho tiempo, ingresó en otras gestiones, son profesionales y van a concursar", insistió.