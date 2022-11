Dos meses de cárcel a los activistas que atacaron "La joven de la perla" de Vermeer

Dos meses de cárcel para los activistas que intervinieron el cuadro "La joven de la perla" de Vermeer.

La sentencia del fiscal

El momento de la intervención

Luego del ataque al emblemático cuadro "La joven de la perla" , cuya acción no impactó en la icónica obra de arte que data de 1665,, de los cuales un mes fue suspendido.por cargos de destrucción y violencia pública contra la pintura, mientras quepor lo que comparecerá ante el tribunal este viernes, informó The Guardian.El fiscal pidió una sentencia de cuatro meses, con dos meses de suspensión, peroPor su parte, el fiscal sostuvo en su acusación: "Una obra de arte colgada allí para que todos la disfrutemos ha sido manchada por los acusados quienes creen que su mensaje tenía prioridad sobre todo lo demás".El pasado 27 de octubreluego de que atacasen la obra utilizando pegamento y un producto rojo, que parecía ser salsa de tomate, como forma de protesta para alertar la urgencia de la crisis climática.Como viene ocurriendo con este tipo de ataques a importantes obras de la historia mundial,, a excepción de Van Gogh cuyo marco sí fue dañado. En el caso de "La joven de la perla", la pieza no sufrió alteraciones, afirmó la galería Mauritshuis de La Haya.