Intentó apuñalar con un destornillador a un vecino y a un policía y fue detenido

Un hombre de 41 años atacó a su vecino de 71, quien le pegó un cabezazo a la altura del ojo izquierdo.

Un hombre fuede un edificio del barrio porteño de San Cristóbal, informaron este jueves fuentes policiales.El hecho ocurrió este miércoles en el interior de unde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Según dijeron las fuentes a Télam, todo se inició cuandoy comenzó a golpearle la puerta de ingreso y a rayársela con un destornillador.En ese momento, el dueño del departamento salió a increparlo y fue atacado por el agresor, quien leTodo fue registrado por una cámara de seguridad interna del edificio, en la que se observa cómo golpeó al hombre y también al encargado del edificio, quien salió en defensa de la víctima.En las imágenes se puede ver además cuando el agresor saca unVíctor, encargado del edificio, dijo este jueves a la mañana al canal TN que el agresor "estuvo muy sacado en los últimos momentos, rompiendo vidrios" y que ayer "le rayó la puerta al vecino, y sin decir nada le metió un cabezazo, sacó el destornillador y lo agredió""Se lo saqué (al destornillador) como pude porque lo iba a matar", indicó.Un agente de la Policía de la Ciudad que se encontraba de consigna en la puerta del edificio fue avisado de la situación e ingresó para detener al hombre, que se dirigió a los pisos superiores.Una vez frente al agresor,Finalmente, ely puesto a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 14 porteña.En tanto, una ambulancia del SAME atendió al vecino, que tuvo traumatismo de cráneo, y al oficial de la Policía de la Ciudad, que sufrió una contusión en el arco superciliar izquierdo sin pérdida de conocimiento.Por su parte, el vecino agredido, dijo que "la sacó barata" gracias a la intervención del encargado y añadió que conoce al agresor desde chico, ya que vivió toda su vida en el mismo edificio."Jamás lo denuncié, no sé por qué se la agarró conmigo directamente. Vivía con su mamá y ahora vive con su tía. Lo vimos nacer. Antes no era conflictivo, hace 15 años que le empezaron a agarrar los ataques. Hay una chica que tiene botón antipánico", relató.