2 Minutos sumó a Die Toten Hosen y Trueno para una nueva versión de su mayor éxito

Nueva versión del gran clásico "Ya no sos igual".

2 Minutos, la histórica banda de punk rock de Valentín Alsina, reunió a sus pares alemanes de Die Toten Hosen y a Trueno, una de las grandes figuras de la escena urbana local, para una nueva versión de su gran clásico "Ya no sos igual".con el cual celebrará 35 años de historia, en el que repasarán varios de sus éxitos junto a figuras invitadas .En los shows que la histórica banda alemana brindó los pasados 21 y 22 de octubre en Obras ya se había dado un indicio de esta colaboración cuando el propio Mosca subió como invitado para entonar esta canción.Además de la particularidad de escuchar la voz de Campino, cantante de Die Toten Hosen, en perfecto castellano utilizando modismos locales ("Sos buchón", por ejemplo),"Ya no sos igual" fue uno de los grandes himnos de los años `90 que hizo visible todo un movimiento punk que se hacía notar con fuerza en el conurbano bonaerense y que ofició de grito de rebeldía ante las políticas neoliberales que se aplicaban en esos años.La nueva versión fue grabada por Edu Pereyra en Romaphonic y Alejandro Vázquez en El Parral, con producción del propio Vázquez y de Martín "Moska" Lorenzo, integrante de Los Auténticos Decadentes.El proceso fue registrado en un videoclip dirigido por Octavio Lovisolo, que mecha esas imágenes en el estudio con escenas de represión policial.En tanto,, el 19 en la Sala de las Artes de Rosario y el 26 en el Outsider Festival en Santiago de Chile.para luego girar por el sur, en donde le espera conciertos el 9 en Comodoro Rivadavia, el 10 en Las Heras, el 11 en Caleta Olivia y el 12 en Playa Unión.