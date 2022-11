La querella de la Vicepresidenta pidió "medidas de prueba urgentes" en relación a Milman

Foto: Sille Cris.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió "medidas de prueba urgentes" en la, ante una "serie de acontecimientos que refuerzan, indudablemente, la línea de investigación vinculada con Gerardo Milman".Los, presentaron un escrito ante la jueza que instruye la causa, María Eugenia Capuchetti, en relación a una denuncia por, según el texto al que tuvo acceso Télam.En esa denuncia se describe un entramado de relaciones que vincularían a una socia de una secretaria del diputado del PRO con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos por el intento de magnicidio contra la exmandataria.Milman es investigado en la causa a raíz de la declaración de un testigo que dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre frente a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería "Casablanca" , cercana al Congreso Nacional, antes del atentado que cometió Fernando Sabag Montiel.el 30 de agosto en el bar, según declaró el testigo, asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).La semana pasada Milmanque se le atribuyó y denunció por falso testimonio al testigo.La querella de la Vicepresidenta pidió ahora medidas de prueba porque se conoció una denuncia contra Milman por presunto "enriquecimiento ilícito y lavado de dinero" que también involucraría a una de las secretarias que estuvo ese día en la confitería y declaró como testigo en Comodoro Py 2002 para negar los hechos."En concreto,. También fue denunciada su hermana, Daniela Gómez Mónaco", se puntualizó en el escrito presentado por los letrados que representan a la VicepresidentaLa querella aludió a un "entramado" que "no parece ser una coincidencia", y señalaron que Milman "designó a Carolina Gómez Mónaco, quien no tenía ningún antecedente en la materia, como titular de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito, parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".La hermana de la aludida, Daniela, "fue designada como jefa de administración" del organismo y "era entonces, quien manejaba los fondos reservados de la dependencia""Increíblemente, pocos días después de su designación", Carolina López Mónaco constituyó una sociedad con un hombre llamado Fenando Daga, "Luxa Estética""Aparentemente este emprendimiento", advirtieron los letradosPor otro lado, consideraron "preocupante" que se "muestra el presunto carácter delictivo de una testigo que declaró de un modo ostensiblemente falso" y que "hasta se contradijo con su compañera de trabajo, Ivana Bohdziewicz", quien también declaró en la causaEn el mismo lugar donde funcionaba "Luxa Estética", advirtió la querella, tiene sede "Top Studio Obelisco", academia de danzas y fitness, de Carolina Gómez Mónaco y María Mroue."Mroue no es, ni más ni menos, que la periodista a cargo del programa en el que hicieron sus primeras apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte", los dos acusados y procesados con prisión preventiva por el intento de magnicidio.Todo lo reseñado, da a lo relatado por el testigo que consignó lo ocurrido en la confitería Casablanca "una entidad probatoria enormemente superior" y su testimonio "adquiere otra fuerza", subrayó la querella."La persona a la que le hablaba Milman (Gómez Mónaco) tenía -ahora sabemos- un vínculo con alguien con contacto directo con Sabag Montiel y Uliarte, quien se encargó de llevarlos a la televisión", agregaron los abogados Ubeira y Aldazábal.Los abogados, concluyeron.