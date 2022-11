Fuertes acusaciones contra Gran Bretaña por discriminar a migrantes de Albania

Rama (centro) aseguró que las declaraciones de la ministra del Interior Braverman alimentan la xenofobia / Foto: AFP

Crecimiento vertiginoso

Políticas fallidas

La ministra del Interior británica Suella Braverman realizó declaraciones polémicas sobre los migrantes albanos / Foto: Prensa Braverman.

El primer ministro de Albania, Edi Rama,luego de declaraciones de la ministra del Interior, Suella Braverman, de que el Reino Unido estaba siendo invadido por inmigrantes., sostuvo el miércoles que el sur de Inglaterra enfrentaba una "invasión" de inmigrantes ilegales y acusó a muchos albaneses de violar las leyes del Reino Unido.En una declaración en el Parlamento, la ministra conservadora dijo queSunak, que asumió la semana pasada, recibió críticas por haber vuelto a designar a Braverman ministra luego de que ésta hubiera renunciado días antesEl ministerio del Interior informó el miércoles, en comparación con 50 que cruzaron en 2020.Los albaneses representany del continente europeo en pequeñas embarcaciones, y según la ministra, la mayoría son hombres adultos solteros.Rama aseguró el miércoles último en una entrevista con la cadena británica BBC que las declaraciones de la ministra del Interiory acusó al gobierno británico de utilizar a los inmigrantes albaneses para "justificar sus fracasos políticos".Calificó el comentario de "invasión" de Braverman comoy agregó que le había resultado "imposible no reaccionar"."No se trata de una persona.afirmó.Para el jefe de Gobierno albanés, esto no es un problema de albaneses, extranjeros o mafiosos,"Este tipo de lenguaje no es una política, no es un programa. Admiro todo lo que representa el Reino Unido.que al final está condenada al fracaso", apuntó.Las declaraciones del primer ministro albanés surgen en medio de las preocupaciones porCuatro comisiones parlamentarias enviaron una carta a la ministra del Interior expresando suen las que se encuentran los inmigrantes en el superpoblado centro de procesamiento de inmigrantes de Manston.En ese sentido,a través del Canal de la Mancha, lo que disparó el número de inmigrantes en el centro de detención de Manston.y muchas de ellas en terribles condiciones durante semanas, de acuerdo a informes oficiales.Según reveló este jueves el diario The Guardian, el Ministerio del Interior, en un intento de reducir el hacinamiento,Voluntarios de la organización benéfica para personas sin hogar Under One Sky, que les proporcionó ayuda de emergencia. suministros de alimentos y ropa, contaron al diario quedijo Daniel Abbas, un voluntario de la organización benéfica.