La Presidencia Pro Tempore de la Celac expresó "un fuerte apoyo a la democracia en Brasil"

Foto archivo: Presidencia.

La Presidencia Pro Tempore Argentina de la CELAC expresa su fuerte apoyo a la democracia en Brasil.



El pueblo brasileño ha elegido sus nuevas autoridades constitucionales en elecciones libres y transparentes y con gran participación cívica. — Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (@PPT_CELAC) November 3, 2022

Protestas en Brasil

Laexpresó un "fuerte apoyo a la democracia en Brasil", felicitó al, por su triunfo en "elecciones libres transparentes y democráticas" y pidió "al conjunto de los actores políticos y sociales del Brasil a llevar adelante una transición ordenada y responsable"."La Presidencia Pro Tempore Argentina de la CELAC expresa su fuerte apoyo a la democracia en Brasil. El pueblo brasileño ha elegido sus nuevas autoridades constitucionales en elecciones libres y transparentes y con gran participación cívica", señaló la Presidencia Pro Tempore del organismo a través de un mensaje publicado este miércoles a la noche en la cuenta oficial que el organismo regional posee en la red social Twitter.Y en ese sentido se agregó: "Desde la región saludamos y felicitamos al presidente electo @LulaOficial por su triunfo en las urnas y hacemos un llamado al conjunto de los actores políticos y sociales del Brasil a llevar adelante una transición ordenada y responsable".La titularidad del bloque regional subrayó que "la democracia no es un mero hecho electoral; es un proceso continuo que requiere que las conductas y decisiones de todos los sectores involucrados en la vida pública respeten la voluntad popular y afiancen las instituciones"."La, banderas fundamentales de la integración latinoamericana y caribeña", se puntualizó.Activistas de la ultraderecha del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reclamaron frente a cuarteles del Ejército en todo el país, con amplia presencia en San Pablo y Río de Janeiro, un golpe de estado militar para desconocer al mandatario electo el domingo, Luiz Inácio Lula da Silva, en un movimiento que se sumó al iniciado el lunes por ruralistas y camioneros en más de 100 rutas.Lay felicitar a Lula por el triunfo electoral que obtuvo en la segunda vuelta electoral que se celbró el domingo pasado en Brasil.El actual jefe de Estado apenas indicó que iba a cumplir la Constitución, a 24 horas del inicio de los trabajos de transición hasta el 1 de enero, que serán coordinados por el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y el jefe de gabinete del gobierno, Ciro Nogueira.Este miércoles, eldel presidente Jair Bolsonaro en las elecciones del domingo ante el mandatario electo Lula da Silva.Mourao dijo que el bolsonarismo no puede desdecirse ahora luego de no haber objetado la participación de Lula en las elecciones, tras la decisión de la Corte Suprema de anular las condenas en su contra por irregulares y habilitarlo, por ende, a postularse.