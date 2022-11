Efemérides del 3 de noviembre

La Historia al día VER VIDEO

1639 -SAN MARTÍN DE PORRES. A la edad de 59 años muere en Lima el monje dominico Martín de Porres Velázquez, quien consagró su vida al cuidado de pobres y enfermos y fue declarado santo en 1962. Es el primer religioso mulato americano en ser declarado santo.1882 - ALEJANDRO BUSTILLO. A los 93 años muere en Buenos Aires el arquitecto, pintor y escultor Alejandro Gabriel Bustillo, autor de grandes obras arquitectónicas como el edificio de la sede central del Banco Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Hotel Llao Llao de Bariloche.1903 - NEWELL 'S OLD BOYS. Un grupo de exalumnos del Colegio e Internado Mercantil Anglo-Argentino de Rosario, más conocido como Colegio Newell, funda el Club Atlético Newell’s Old Boys, cuna de grandes futbolistas, como el goleador Gabriel Batistuta y el defensor Gabriel Heinze, figuras de la selección argentina.1934 - FÚTBOL ARGENTINO. Se funda en Buenos Aires la Asociación del Football Argentino, la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante la fusión de la Liga Argentina de Football con la Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.1957 - DOLPH LUNDGREN. Nace en el municipio sueco de Spånga el actor, director de cine y guionista Dolph Lundgren, quien alcanzó gran popularidad fuera de Suecia al interpretar al boxeador ruso Ivan Drago en el film Rocky IV, de 1985.1979 - PABLO AIMAR. Nace en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el ex futbolista y entrenador Pablo Aimar, apodado “el payaso”, quien brilló en River Plate y el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos. Fue campeón en el Mundial de Malasia 1997 con la selección argentina sub 20, con la que además ganó los Sudamericanos de 1997 y 1999. Es miembro del cuerpo técnico de la selección argentina..1995 - RÍO TERCERO. Mueren siete personas y otras 300 resultan heridas por el estallido de arsenales de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad cordobesa de Río Tercero, provocado por tres detonaciones intencionales de explosivos instalados en la empresa propiedad de la estatal Fabricaciones Militares. La explosión causó grandes destrozos en la ciudad del centro de la provincia de Córdoba.1992 – ARMANDO TEJADA GÓMEZ. A los 63 años fallece en Buenos Aires el poeta mendocino Armando Tejada Gómez, figura de la renovación del folklore con el Nuevo Cancionero argentino de 1963. Le puso letra a clásicos del compositor César Isella, como "Canción con todos" y "Canción de las simples cosas".1996 - BILARDO VS. MENOTTI. En La Bombonera boquense se enfrentan por primera y única vez los entrenadores César Menotti y Carlos Bilardo en medio de la latente polémica sobre los estilos de juego contrapuestos de los dos ex técnicos campeones del mundo con la selección argentina. El Boca Juniors del “doctor” Bilardo pierde por 1-0 ante el Independiente del "flaco" Menotti con gol de Francisco “Pancho” Guerrero.2015 - JOSÉ L. PROPERZI. Muere en Buenos Aires, a la edad de 48 años, el cantante, compositor y baterista José Luis Properzi, apodado “Person”, cofundador y líder de la banda de rock nacional “Los Súper Ratones”.2022 - ARTISTA PLÁSTICO. Se celebra el Día Nacional del Artista Plástico en conmemoración de la fecha de 1870 en la que falleció el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón, uno de los precursores del arte en la Argentina.2022 - DÍA DEL SÁNDWICH. Se celebra el Día Mundial del Sándwich en honor a John Montagu, lord del almirantazgo británico que inventó el emparedado de carne y otros alimentos puestos entre dos rodajas de pan que se hizo famoso en todo el mundo.