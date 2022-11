Niñas, niñas y adolescentes del continente debatieron sobre problemáticas ambientales y climáticas

Adolescentes de América Latina y el Caribe participan de la elaboración de un texto sobre el cambio climático.//Foto Víctor Carreira

Marisa Graham, de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes .// Foto Victor Carreira

Basurales, las inundaciones, las sequías y la contaminación del agua, la tierra y el aire, los temas principales. //Foto Victor Carreira

Mary Beloff, candidata electa para integrar el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.// Foto Victor Carreira

Basurales, inundaciones, sequías y contaminación del agua, la tierra y el aire fueron las principales problemáticas en relación al medio ambiente formuladas por más de 50 niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe que participan de la elaboración de un texto en relación a cómo el cambio climático impacta en su presente y futuro para que será considerado por el Comité del Niño de Naciones Unidas.El Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina y uno de los organismos del Estado nacional que auspicia la iniciativa, fue sede de la primera jornada de la denominada Primera Consulta Regional para América Latina y el Caribe para la redacción de la Observación General N°26 -un documento de Naciones Unidas- sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Medio Ambiente, que pondrá foco en cómo revertir el impacto que tiene el cambio climático en las infancias de la región.Durante la jornada de hoy, la primera a nivel mundial en relación a la, expertos gubernamentales designados por los Estados participantes, organismos multilaterales y ONGs se reunieron para la, más de 50 niñas y niños y adolescentes fueron reunidos para abordar las problemáticas del medioambiente y el cambio climático en representación deLos más jóvenes conversaron en ronda con representantes de la Defensoría acerca de los cuestiones que observan a diario en el medioambiente donde viven, a partir de una hoja donde plasmaron "algo que les gustaba" del lugar donde vivían, junto con un "problema ambiental" que reconocieran en ese territorio.A partir de esta actividad, los organizadores cedieron la palabra a cada uno participantes para que expresaran lo que habían reflexionado sobre sus territorios, lo que permitió confeccionar un mapa en conjunto de la región que contara con las principales inquietudes de los jóvenes.Entre las problemáticas más mencionadas, se hizo eco entre los participantes aquellas relacionadas con losTambién fueron mencionadas las problemáticas relacionadas con laen Perú, la diferencia social en Chile, lasen República Dominicana y su relación con las comunidades indígenas en casi toda la región."Me gustan los espacios verdes de donde vivo, pero me preocupa la quema de humedales ya que afecta al ambiente y también a nosotros, junto con el cordón industrial, que contamina a los barrios que están cerca y tiran los residuos al Río Paraná, al que no nos podemos meter porque está contaminado", contóPor su parte,destacó la "fuerza de los niños para luchar por sus derechos" y señaló como preocupante las "consecuencias de la gran diferencia social" en relación a los más pequeños."Estoy muy feliz por venir y me sentí escuchado por los gobernantes, los organizadores y los chicos, que están aquí para hablar lo mismo que yo", manifestó luego de la reunión., participaron jóvenes de las jurisdicciones de"Desde su perspectiva, va a ser muy diferente la realidad de un nene de 12 años, de 15 o de 18. Lo mismo del chico que vive en Parque Patricios (ciudad de Buenos Aires), del que vive en Salta o en Bariloche, porque la perspectiva de ellos con sus propias palabras es lo que nos interesa que quede plasmado en el documento", señaló a TélamY agregó que "es un eje fundamental la participación y la escucha de los chicos para los organismos internacionales, como en este caso el Comité de los Derechos del Niño. Por ese motivo, para esta consulta regional hay una comisión especial donde se los escucha y se trabaja con todas las impresiones, las perspectivas y las voces de los chicos y chicas de la región".A pesar de las, la mayoría de los jóvenes destacóy su posterior impacto en el ambiente, junto con lasAl respecto,remarcó que "y supone unEn paralelo, durante el debate que se realizó en la comisión que reúne a expertos gubernamentales y organismos internacionales, se llevó a cabo undonde varios oradores destacaron la importancia de la "información clara, y accesible" y la "educación y sensibilización ambiental".Consultada por esta agencia por el contenido de esta discusión,destacó que "se han planteado problemas muy diferentes, pero que son los problemas latinoamericanos. Entonces está claro quePor último, concluyó que "el desafío es que mañana, en el documento que quede, se pueda traducir en lo sustancial para que los países sientan que tienen obligaciones a las que no pueden escapar".