Castagneto: la implementación del sistema de importaciones mejoró controles y transparencia

Carlos Castagneto, tiutlar de la AFIP.// foto Alejandro Santa Cruz

Castagneto: " La mejora en los controles permitió fiscalizar algunas irregularidades puntuales".//foto Alejandro Santa Cruz

Qué es el SIRA

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, señaló que la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) permitió mejorar los controles y la agilidad de las empresas importadoras, ya que"El nuevo sistema de importaciones es más ágil, mejora los controles, se canaliza a través de una cuenta única y tiene fecha cierta de pago", indicó este mediodía Castagneto en un encuentro con la prensa en el que también participó la plana mayor de la AFIP.En este sentido, se manifestó "contento con los resultados" obtenidos hasta ahora y admitió que en líneas generalesDe todas maneras, la mejora en los controles permitió fiscalizar algunasde "se puso en marcha el últimoy a partir de entonces, según fuentes del organismo recaudador, fueron ingresadas "78.067 declaraciones juradas de 12.048 operadores por un total de US$ 8.265,7 millones".Sobre el total de los operadores, uny alrededor de la mitad aún están a la espera de la aprobación de sus presentaciones" para avanzar con sus esquemas de importación.En cuanto a la, se remarcó que "alrededor de 1.068 empresas presentaron", e incluso, en función de los antecedentes en materia de importación, se llegó a la conclusión de que ""Cuando vemos incongruencias tales como algunos pedidos de importación con montos muy superiores al promedio de los últimos 24 meses procedemos a observarlos", subrayó el funcionario."El mensaje de la AFIP es claro y concreto:, y, subrayaron desde la dependencia oficial.Otro punto que el organismo sigue de cerca es la, con números que desde el 2020 rozan los US$ 633 millones - que comprende a más de 700 empresas- por importaciones eventualmente sobrefacturadas.Fuentes de la AFIP dieron precisiones sobre cómo está funcionando el esquema para las empresas que utilizan sus propiosEn este caso se presentanlas empresas que hacen circular sus propios dólares, las que reciben giros del exterior y las que envían bienes como aporte de capital.Tras admitir que el uso de dólares propios tiene una incidencia "insignificante" en los costos, se dejó en claro quea través de un trabajo razonable que da previsibilidad y permite ver caso por caso".De todas formas, en la AFIP aseguran quey todos los "martes y jueves se reúne un Comité que analiza eventuales modificaciones para simplificar aún más el beneficio de las empresas que apuestan a la producción y el trabajo".El nuevo SIRA, con el objetivo de dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.El novedoso esquema dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, fue destacado por sectores vinculados al comercio exterior.Toda la información del SIRA, que es unes puesta a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea), los cuales deberán pronunciarse en un lapso no mayor a 60 días corridos desde el registro.Luego de que estos se pronuncien, la AFIP notificará a los importadores las novedades, y en su caso, las observaciones de estos organismos.