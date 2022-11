La ONU volverá a votar el fin al bloqueo impuesto por EEUU a Cuba hace 60 años

La Asamblea General de la ONU volverá a votar este jueves la resolución presentada por Cuba / Foto archivo

Se desarrolla debate en #UNGA77 del tema “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra #Cuba”



Nuestro justo reclamo a vivir #MejorSinBloqueo contará con renovado respaldo de la comunidad internacional. pic.twitter.com/27DkFTXJ9U — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 2, 2022

Nuestra gratitud a exmandatarios de América Latina y el Caribe por la carta enviada al Pdte Biden @POTUS solicitando el levantamiento de restricciones del bloqueo y la exclusión de #Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.#MejorSinBloqueo — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 2, 2022

Primera resolución de 1992

Mandatos de Obama y Trump

Situación actual con Joe Biden

La Asamblea General de la ONU volverá a votar este jueves una resolución presentada por Cuba que exige "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero" impuesto por Estados Unidos hace ya 60 años, iniciativa que empezó a ser analizada este miércoles y sobre la que el titular de la organización, António Guterres, afirmó que es “incompatible con un sistema internacional basado en el Estado de Derecho".El proyecto de resolución, denominado, manifiesta su "preocupación" por el mantenimiento del embargo económico y sus "efectos negativos sobre la población cubana".La isla defiende la "igualdad soberana" de los Estados, la "no injerencia en sus asuntos internos" y la "libertad de comercio y navegación internacionales" para exigir que se derogue este embargo impuesto en febrero de 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente John F. Kennedy.Un documento preparado por Guterres, a pedido de la Asamblea General como exige Cuba en cada resolución, concluye que "la continuación del bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba es incompatible con un sistema internacional basado en el Estado de Derecho"."Se basa más bien en el ejercicio del poder político y económico", asegura.Este jueves, antes de la votación,, quien hace semanas, cuando presentó en la isla el proyecto, cifró el total de daños acumulados en las seis décadas de bloque en 154.217 millones de dólares.Una cifra "exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada, como la cubana”, afirmó Rodríguez.Algunos de los adjetivos que abundaron este miércoles en la tribuna de la ONU para calificar el bloqueo fueron "Ilegal", "inaceptable", "criminal", "inhumano", "agresión económica", en particular en boca de los países latinoamericanos., dijo elLa, por su parte, que habló en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), indicó queSe trata de la 30ª resolución que presenta el Gobierno cubano desde 1992 contra el embargo estadounidense. Solo en 2020 no hubo resolución debido a la pandemia de coronavirus.En la primera resolución de 1992 solo 59 países votaron a favor, pero ahora casi todos miembros de la ONU la respaldan, con excepción de Estados Unidos, Israel y eventualmente algún otro país.En, Washington se abstuvo, como consecuencia de la política de acercamiento del Gobierno del entonces presidente demócrataque restableció relaciones con el Gobierno cubano en 2015.Luego, el exmandatario(2017-2021) dio marcha atrás a ese histórico acercamiento: volvió a declarar al país como "estado patrocinador del terrorismo" e impuso cerca de 250 nuevas sanciones contra Cuba.Las medidas provocaron una crisis de energía y combustible, restringieron los viajes de turistas estadounidenses a la isla y el envío de remesas de cubano-estadounidenses a sus familiares en Cuba.El actual presidente estadounidense, Joe Biden, que como vice de Obama participó en la política de acercamiento con Cuba, no revirtió ninguna de las sanciones impuestas por Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero.No obstante, en su campaña había prometido hacerlo y había señalado que la línea dura de Trump contra Cuba "no ha hecho nada para avanzar en la democracia y los derechos humanos" en la isla.El bloqueo a Cuba fue aprobado por ley, por lo que solo el Congreso estadounidense puede ponerle fin.Pero Washington advierte que la falta de cambios políticos en la isla y la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 no contribuyen a un giro en las relaciones, mucho menos en plena campaña hacia las elecciones de medio término del martes próximo, en las que el oficialismo demócrata se juega el control del Congreso.