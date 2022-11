"Vengo a despedirme de los escenarios, no de la gente, ni del país y los amigos"

Acerca del triunfo de Lula: "Es algo buenísimo para América"

En el encuentro que mantuvo hoy el autor y cantante Joan Manuel Serrat con la prensa argentina para anunciar la llegada de su gira despedida "El vicio de cantar", el músico se refirió al triunfo electoral de Luis Inacio Lula Da Silva en el balotaje frente a Jair Bolsonaro el domingo pasado y dijo que es algo "buenísimo, no sólo para Brasil sino para América en general".



"Es un hecho buenísimo, no sólo para el Brasil, sino para América en general y para el mundo en particular. Veremos cómo se gestiona esta situación, qué posibilidades tiene de gestionar el sueño de millones que lo votaron y que lo acompañamos", destacó al ser consultado sobre la vuelta de Lula al poder, luego de haber sido elegido presidente el domingo pasado.



"No basta con el triunfo electoral -agregó Serrat-. hay que ver qué tipo de pactos puede hacer, cómo puede manejar una historia complicada que le han puesto en las manos. La gente puede incrementar la base social que necesita para poder tirar adelante y eso es muy importante".