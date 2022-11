Encontraron asesinada a una enfermera y sospechan de un robo

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, dos hombres salieron de la vivienda de la víctima a las 5.38 de la mañana

Los chats del grupo de vecinos donde se preguntaban por los ruidos fuertes que se orían en la casa de la enfermera.

Una enfermera de 74 años fue encontrada este miércoles asesinada con signos de asfixia y maniatada en la habitación de su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, y, ya que la vivienda estaba desordenada, informaron fuentes judiciales.El hallazgo se produjo en la mañana del miércolesUnos minutos más tarde, personal policial encontró en el domicilio a Nilda Alejandra Masso (74) muerta en el piso de su dormitorio, boca abajo, con un pañuelo en su boca y atada de pies y manos.Según indicaron los informantes,Además, las fuentes revelaron que la mujer de 74 años fallecida vivía sola y trabajaba como enfermera.El dato clave que manejan por el momento los investigadores se basa en las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad de la zona, en las cuales se observa a dos hombres cuando salen de la vivienda a las 5.38 de la mañana -momento en el que se habría producido el hecho-, a paso tranquilo con bolsos y mochilas, por lo que ambos son intensamente buscados por las autoridades.En ese sentido,, debido a que la casa lucía desordenada y no se logró hallar el teléfono celular de la víctima.Previamente, Claudia, una mujer que vive en la casa aledaña a la de la enfermera asesinada mandó un mensaje a las 5.16 de la mañana a un grupo de Whatsapp vecinal alertando por "ruidos raros" en la casa de Alejandra Masso."Gente, sentimos ruidos raros en la casa de Ale y a los perros ladrando. A ver si alguien se puede asomar para ver si hay algo raro. Ya la llamé y ni me atiende", envió la mujer a sus vecinos.Ante ese mensaje, uno de los residentes del barrio se dirigió a la puerta de su casa, le tocó timbre y llamó a viva voz a Alejandra, pero no obtuvo respuesta.Por lo tanto,, quien poseía una copia de la llave de su domicilio y que ingresó a la vivienda en cuestión pasadas las 7 de la mañana junto a los agentes policiales.Allí, la mujer notó que la puerta "no estaba cerrada con llave", observó que la casa estaba "toda revuelta" y que en el dormitorio estaba Alejandra sin vida."Yo tengo llaves de su casa. Los policías me vinieron a preguntar a la mañana para ver si podíamos entrar a su casa. Entramos y estaba todo patas para arriba. Entré a la habitación y la vi a ella boca abajo, atada las piernas y después no quise ver más", relató conmovida María Isabel en diálogo con TN , quien aseguró conocer "de toda la vida" a la víctima."No era una vecina, era familia para mí. Nos conocíamos de toda la vida. La hemos pasado bárbaro, era divina. Que le pase esto no tiene sentido", lamentó la mujer.En ese sentido, otra de las vecinas que tuvo acceso a la escena del crimen dijo a los medios que el asesinato de Alejandra fue con "mucha saña y bronca".relató la mujer.Por otra parte, vecinos de Ciudad Evita convocaron a una manifestación para el próximo viernes a las 6 de la tarde en Puente 12, sede del Ministerio de Seguridad bonaerense, con el objetivo de pedir "justicia por Alejandra" y "seguridad".Interviene en la pesquisa el fiscal de homicidios de La Matanza Gastón Duplaá, quien dispuso que la Policía Científica bonaerense tomara huellas en el lugar del hecho.