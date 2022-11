Las series más destacadas que llegan en noviembre

Lali Espósito en el "Fin del amor", serie basada en el libro homónimo de ensayos de Tamara Tenembaum

3 de noviembre: "Bosé", Estreno por Paramount+

4 de noviembre: "El presidente", Temporada 2 por Amazon Prime Video

4 de noviembre: "El fin del amor", Estreno por Amazon Prime Video

6 de noviembre: "Amistades peligrosas", Estreno por Lionsgate+

9 de noviembre: "The Crown", Temporada 5 por Netflix

9 de noviembre: "Robo mundial", Estreno por Star+

17 de noviembre: "1899", Estreno por Netflix

22 de noviembre: "Bienvenidos al Chippendale", Estreno por Star+

23 de noviembre: "Merlina", Estreno por Netflix

30 de noviembre: "Reservation Dogs", Temporada 2 por Star+

30 de noviembre: "Willow", Estreno por Disney+

Llega estaen formato deque repasa la trayectoria profesional y la vida íntima del popular, encarnado en distintas etapas por los actores José Pastor e Iván Sánchez bajo la dirección de Miguel Bardem y Fernando Trullols.A lo largo de sus-cada uno desarrollado a través de una canción de su repertorio-, la historia recorrerá desde su infancia marcada por la separación de sus padres, los inicios de su carrera a finales de los 70 y el camino que construyó en la industria de la música como una figura que fue en contra de los moldes impuestos en su época.“El presidente: El juego de la corrupción”, segunda temporada de la serieque relata en tono de comedia y sátira la historia del entramado de corrupción detrás de la FIFA, viaja esta vez al pasado para narrar el origen de la estructura de poder de la pelota.Con el regreso del colombiano Andrés Parra en el rol del dirigente chileno Sergio Jadue, esta vez como narrador y ¡figura fantasmal!, la serie se remonta a los 70, cuando el brasileño João Havelange (el portugués Albano Jerónimo) se trazó el objetivo de convertirse en el presidente del organismo que rige el fútbol mundial.El, que se transformó en untras su publicación en 2019 gracias a su mirada inquisitiva sobre la construcción patriarcal del amor, el deseo y la feminidad, llega al streaming en formato serie con elEn la historia, la cantante y actriz encarna a la propia autora en sus experiencias paralelas de la infancia y la juventud, primero enfrentándose a la crianza judía ortodoxa que la atravesó en su niñez en Buenos Aires y luego rebelándose frente al concepto de romance tradicional.Aunque, “Amistades peligrosas” se presenta como un preludio de aquella famosa trama, y relata la historia de origen de la marquesa de Merteuil y el vizconde Valmont y de cómo se conocieron como jóvenes amantes en la París de las vísperas de la revolución.Con elcomo los famosos amantes, los personajes se ven Impulsados a corregir los errores de su pasado y a recurrir a la seducción y a la manipulación para sobrevivir no solo entre la nobleza francesa sino también de la amenaza que significan el uno para el otro.Con unregresa a la pantalla chica este retrato de la recientemente fallecida reina Isabel II del Reino Unido y el resto de la familia real, esta vez ya entrada la década del 90, una etapa compleja para la Corona británica, que más que nunca está cruzada por las críticas sociales y mediáticas y los cuestionamientos sobre su relevancia.Los reconocidísimos Imelda Staunton y Jonathan Pryce encarnan a la monarca y a su marido, el príncipe Felipe; acompañados en el elenco por Elizabeth Debicki, Dominic West, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Olivia Williams y Natascha McElhone, entre más.Nueva comedia protagonizada por, que en seis episodios sigue la historia de Lucho Buenaventura, quien después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, ve cómo la Selección Argentina queda descalificada por una sanción en la etapa de eliminatorias y reemplazada por la Selección de Chile.Sin nada más que perder, reúne a sus compañeros de trabajo, un particularen su gira promocional por Argentina para lograr que la organización reincorpore a la Selección al Mundial.De la mano de los alemanes Jantje Friese y Baran bo Odar,, llega esta nueva propuesta de época, terror y misterio multilingüe que sigue a un grupo de inmigrantes europeos que salen desde Londres en un barco de vapor para comenzar de cero en Nueva York. Sin embargo, su trayecto se transforma rápidamente en una pesadilla cuando se encuentran con otro barco migrante que se halla a la deriva en mar abierto., la serie contará en su elenco con las inglesas Emily Beecham y Rosalie Craig, el galés Aneurin Barnard, el alemán Andreas Pietschmann, el español Miguel Bernardeauy y el polaco Maciej Musial.El comediante y actor estadounidense de origen paquistanída vida en esta producción dramática basada en hechos reales a Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio en Estados Unidos que se convirtió a fuerza de tenacidad e intransigencia en el fundador del mayor imperio de strippers masculinos del mundo, el “Chippendale”.Creada por el guionista Robert Siegel, también responsable de la picante “Pam & Tommy”, la tira tiene a Murray Bartlett, Juliette Lewis y Annaleigh Ashford entre sus intérpretes, con la participación especial de Nicola Peltz Beckham y Dan Stevens.El excéntricodesde su paso en los 80 con “Teatro de cuentos de hadas”, esta vez como productor y creador de esta historia de misterio sobrenatural centrada en la recordada hija de la familia Addams, encarnada en esta ocasión por la joven Jenna Ortega.En la historia, la sarcástica e ingeniosa adolescente se halla en sus años de estudiante secundaria en la Academia Nevermore, donde buscará dominar su nueva habilidad psíquica mientras intenta frenar una terrible ola de matanzas y descubrir la verdad detrás de un oscuro episodio que envuelve a sus padres. Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y Fred Armisen completan el elenco.Creada y producida por Sterlin Harjo y el ganador del Oscar Taika Waititi, “Reservation Dogs” es una de las, con una historia que sigue las “hazañas” de un grupo de cuatro adolescentes indígenas de la zona rural de Oklahoma. Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D’Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) y “Cheese” (Lane Factor), cometen delitos para conseguir dinero y así llegar a la exótica, misteriosa y lejana tierra de California.Con, la serie filmada en Okmulgee, Oklahoma, no solo fue alabada por su capacidad para echar luz desde una mirada sin condescendencia sobre una de las comunidades indígenas norteamericanas, sino porque cada escritor, director y personaje del elenco es también de raíces indígenas., esta producción de fantasía y aventuras retoma esa trama situada en un universo mágico y ahora se centra en el florecimiento de una raza de duendes, hechiceros y otras criaturas místicas mientras un diverso grupo de héroes se embarca en una peligrosa búsqueda en la que deberán enfrentarse con demonios interiores y no tanto para salvar su mundo.El reconocido actor inglés Warwick Davis regresa a su papel como el aspirante a mago Willow Ufgood, junto a Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk y Joanne Whalley.