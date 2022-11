El Gobierno desmintió la incorporación de 11.000 trabajadores al Estado

Ana Castellani desmintió que se incorpore más personal al Estado nacional.

Plan de Regularización del Empleo Público:



✅ Son concursos para cargos profesionales destinados a quienes ya trabajan en el Estado.

❌ No es agrandar la dotación. — Secretaría de Gestión y Empleo Público (@GestionyEmpleo) November 2, 2022

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, desmintió versiones periodísticas que se difundieron sobre la Decisión Administrativa 1086/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial y sostuvo que "no es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado"."No es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado., aseguró la funcionaria en declaraciones al programa "Ahí Vamos" de Radio Nacional.En ese sentido, Castellani aclaró que la norma, que, "da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri"."La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso", explicó Castellani al ser consultada sobre el decreto firmado oportunamente por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se determinó que no hubiera un incremento en la cantidad de trabajadores del Estado.agregó Castellani.También aclaró la funcionaria que la decisión administrativa publicada hoy tiene que ver con cumplir el plan acordado en la paritaria celebrada en diciembre de 2020."Esto no es nuevo y lleva el apoyo de todos los gremios estatales", afirmó.Desde la secretaría se informó que la medida anunciada este miércoles "no implica costo fiscal adicional, ya que para presentarse al concurso interno las y los trabajadores deben tener como mínimo 5 años de antigüedad o más en modalidad de designación transitoria"., puntualizaron.