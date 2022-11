Un mes en el Centro Atómico del Sabato: el semillero de la metalurgia en el país

La inscripción para las pasantías está abierta hasta el 30 de noviembre.

La energía atómica o nuclear no solo tiene un uso bélico, en la actualidad tiene múltiples usos, como el medicinal.

Estudiar en el Instituto Sabato

"Experiencia de Verano"

El Instituto de Tecnología Sabato, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), abre por cuarta vez sus puertas para que estudiantes avanzados y graduados recientes puedan estudiar durante febrero en este centro que ha sido y es clave en el desarrollo de la metalurgia y la investigación de materiales en Argentina."Lo que llamamos laes una invitación a futuros graduados de química y física y cualquier área de la ingeniería a estudiar un mes en el Centro Atómico del instituto y trabajar en los diferentes proyectos que estamos investigando", describió a Télam Patricia Bozzano, física y docente del Sabato.El origen del Instituto Sabato está ligado a la historia de la metalurgia en la Argentina: "Cuando termina la segunda guerra mundial y se comienza a trabajar sobre el uso pacífico de la energía nuclear se tomó conciencia de que se sabía muy poco de los metales y compuestos que usaba esa industria", contó Bozzano.Y continuó: "Se comenzó a hablar de uranio, plutonio, oxiuranio, es decir de materiales que se utilizan como combustibles para la liberación de energía atómica que antes no se los había tenido en cuenta y que tienen propiedades extrañas".La docente contó que, por entonces,las que empezaron a crear departamentos de metalurgia."En Argentina esto fue impulsado por Jorge Sabato, quien planteó que no sólo había que dedicarse a los metales, que son de uso más exclusivo de la industria nuclear, sino que también había que tener en cuenta los metales que tenían que ver con la industria convencional para desarrollar la metalurgia".En este contexto,al que vinieron a dar clases profesores de todas partes del mundo."Este curso fue tomando cada vez con más importancia, y para 1993 se convirtió en laa partir de un convenio que realizó la CNEA con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), ya que había que darle un marco a nivel educativo", detalló.Y añadió que "de algún modo este es el nacimiento del Instituto Sábato como espacio de formación, más allá de la investigación que ya venía realizando".Bozzano enfatizó que, "lamentablemente, todavía hoy cuando se habla de energía atómica o nuclear, lo primero que viene a la cabeza de las personas es su uso bélico; sin embargo,".Y explicó que "el vínculo entre la energía atómica y el estudio de materiales tiene que ver con lo que explicábamos antes y es que el combustible que se utiliza para liberar energía nuclear son metales muy específicos y la investigación de esos materiales es parte de lo que se estudia en la metalurgia".Pero -tal como proponía Sabato-; para explicarlo de manera sencilla la docente y especialista señaló: "Un avión, una lata de conserva y una cacerola están hechas con aluminio, pero el aluminio que se usa para cada cosa es diferente".El campo de la ingeniería en materiales es muy amplio, y va desde la nanotecnología, el desarrollo de una prótesis dental o de cadera, hasta la industria aeroespacial. Así es que, por ejemplo, los paneles solares de los satélites Saocom se hicieron en el Sabato.En la actualidad, el Instituto Sabato brinda la carrera de grado de Ingeniería en Materiales y cursos de posgrados en Especialización en Ensayos No Destructivos, Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales, doctorado en Astrofísica, y los doctorados en Ciencia y Tecnología, uno con Mención en Física y otro en Materiales.Para todas estas instancias formativas haypor mes para que puedan dedicarse al estudio de manera exclusiva.La 'Experiencia de Verano' está destinada a estudiantes de carreras de grado en ciencias (Física, Química, Matemáticas, Biología y afines) e Ingenierías, con al menos los conocimientos de análisis matemático, álgebra, física y química que normalmente se imparten en los dos primeros años de dichas carreras, así como para profesionales recién graduados de esas mismas carreras, egresados/as con posterioridad al 1 de febrero de 2022.Durante un mes los/as participantes realizarán unen alguna de las diferentes líneas de trabajo desarrolladas en los laboratorios de Física, Química, Biología, Materiales, Ingeniería y en la Sala Limpia del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología del Centro Atómico Constituyentes. La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre y por cualquier consulta, los interesados se pueden comunicar por mail . La comunicación de quienes quedan seleccionados es la primera quincena de diciembre de 2022, y el período de pasantía es del 6 al 28 de febrero de 2023.