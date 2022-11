Convocan a un acto por el cierre del colegio que negó la matrícula a niños con discapacidad

Foto: Gustavo Amarelle.

La comunidad educativa del Colegio Magno, del partido bonaerense de Pilar,a partir del fin del Ciclo Lectivo 2022, luego de que hace un mes las autoridades dejaran sin vacantes a ocho alumnos con discapacidad."Nos reunimos como comunidad que somos, en apoyo a todo el camino que hemos recorrido juntos, por toda la energía, dedicación, corazón y amor que todos supimos poner en estos años","En especial maestros, preceptores, profes y administrativos que acompañaron el proyecto Magno y que aún continuarán sosteniendo a nuestros hijos e hijas hasta el último día", continuaron.La r, en la localidad de Villa Rosa, en el partido bonaerense del Pilar."Padres, alumnos, docentes y no docentes nos juntamos para seguir siendo la gran familia Magno", difundieron en el texto.En tanto, Paula, madre de una alumna de cuarto grado, dijo este miércoles a Télam que se estaban dictando clases con normalidad en la escuela, pero que el clima "es tremendo"."Están todos los docentes y los directivos llorando todo el tiempo, tratando de contener a los chicos", relató.Cierre de la instituciónEl lunes a última hora las autoridades del colegioSegún argumentaron, el cierre definitivo "no tiene que ver con las numerosas dificultades que encontramos a lo largo del camino, sino con una nueva intervención de la Dirección General de Cultura y Educación, que desde hace un tiempo ha dado muestras de no acompañar nuestro plan".Es que los dueños del Magnode coronavirus al abrir el colegio pese a la prohibición que regía por la situación epidemiológica durante los primeros meses del año 2021."La razón determinante de la solicitud de baja de la matrícula fue la conclusión a la que arribamos sobre la inviabilidad de este proyecto frente a la reiterada interferencia de las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación", apuntaron las autoridades del colegio.