Alemania planea gravar la renta inesperada de las empresas energéticas

Alemania planea mantener abiertas sus tres centrales nucleares hasta pasado el invierno boreal para paliar la crisis energética / Foto: AFP

Fondo Económico y de Estabilización

Impulso a las inversiones

El Gobierno de Alemaniacuyos ingresos se han incrementado este año por la suba del valor internacional del petróleo y el gas., según documentos a los que accedió la agencia de noticias Bloomberg.De esta forma, el proyecto pretende recolectardejando la porción restante a las empresas para promover inversiones.En tanto, respecto a las facturas,hora (kw/h).ParaAdemás del nuevo impuesto,y que fue aprobado hace dos semanas por el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Federal.El fondo, no obstante,ya que la medida choca con la pretensión de una salida en común a la crisis energética.Entre otras medidas de emergencia que analiza el país se encuentrahasta pasado el invierno boreal, más allá de la fecha de cierre originalmente prevista para fines de este año.Del mismo modo, yacon el objetivo de mitigar la crisis energética que desencadenó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.En Reino Unido, en mayo,las mismas en nuevas extracciones., dijo el entonces ministro de Hacienda y actual primer ministro, Rishi Sunak en el parlamento en mayo pasado.De forma similar,el cual, a principios de mayo, se incrementó al 25%.En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,y deslizó el pasado lunes la posibilidad de aplicar un tributo de esta índole.Biden advirtió que, de no bajar los precios,y adelantó que su equipo "trabajará con el Congreso para ver qué opciones están disponibles".Mientras tanto,Exxon, Shell, Chevron, TotalEnergies y BP, las cinco firmas petroleras más grandes de Occidente, recaudaron más de US$ 60.000 millones en el segundo trimestre, 50% más que el anterior récord histórico que marcaron en 2008; mientras que en el tercer trimestre, pese a la caída del precio del petróleo, las “majors” del sector mantuvieron resultados similares.