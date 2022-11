Racing lo dio vuelta ante Tigre en un partido vibrante y con alargue y define con Boca

La crónica de Racing - Tigre

Racing se impuso a Tigre por 3-2 en suplementario, tras ir en desventaja por 2-0 y empatar 2-2 en los 90 minutos, y logró el pase a la final del Trofeo de Campeones, en la que se medirá con Boca Juniors el próximo domingo en San Luis.



En la primera etapa convirtieron para Tigre Mateo Retegui -de penal- y Facundo Colidio, a los 29 y 38 minutos, mientras que en el segundo tiempo igualaron para la "Academia" Maximiliano Romero y Jonathan Gómez, a los 13 y 38m respectivamente.



A los 12 minutos del segundo tiempo extra Gabriel Hauche le dio el triunfo a Racing con un tanto de cabeza.



Arrancó mejor Tigre con mayor cantidad de jugadores en el mediocampo y con el equipo parado en zona rival aprovechando que la "presión", en principio, la tenía Racing por haber perdido el título local en la última fecha ante River por 2-1.



Sin embargo, con el correr de los minutos los de Avellaneda emparejaron las cosas y comenzaron a manejar la pelota aunque sin peligro.



A los 29 minutos y, a instancias del VAR, el "Matador" tuvo un penal a favor que el delantero Mateo Retegui, el goleador del torneo pasado, cambió por gol.



El defensor de Tigre Abel Luciatti vio la tarjeta roja dos minutos después, situación que Racing no supo aprovechar frente al equipo de Diego Martínez que siguió jugando de igual a igual.



El delantero Facundo Colidio, de lo mejor de Tigre en el primer tiempo, aumentó la diferencia a los 38 minutos para dejar a su equipo con una mejor imagen antes del descanso.



El equipo de Fernando Gago, que perdió a Enzo Copetti antes del entretiempo (salió lesionado) y se vio obligado a revertir el resultado adverso, salió con mayor convencimiento en el inicio de la segunda etapa e intentó ser un poco más vertical, pero no llevó peligro al arco defendido por Marinelli.



Tigre, por su parte, entregó la pelota y no supo defender la ventaja: Racing lo llevó cerca de su propio arco y creció.



A los 13 minutos, una buena jugada generada por Jonathan Gómez dejó a Maximiliano Romero, quien había ingresado por el lesionado Copetti, en posición para definir con clase: el ex PSV lo hizo al lado del palo izquierdo y puso el descuento.



Los de Avellaneda cambiaron la mentalidad mostrada en la primera mitad, Carlos Alcaraz creció con la pelota, Gómez inclinó la cancha hacia adelante, el colombiano Carbonero aportó su cuota de desequilibrio y Romero fue clave en ataque para llevar a su equipo a pelear, al menos por un empate.



Pasaron los minutos, la pelota siguió en poder de Racing que aprovechó los espacios y el cansancio de los jugadores de Tigre por estar con un jugador de menos desde los 31 minutos de la primera parte.



La embestida de Racing ante un rival superado futbolísticamente y sin resto físico le permitió llegar a la igualdad a los 38 minutos tras un pelotazo de mitad de cancha de Matías Rojas, que guapeó Romero para habilitar a Gómez, quien definió con el arco vacío para estirar el partido hasta el alargue.



En esa instancia Racing mantuvo el dominio de la pelota, aprovechó el resto físico por el hombre de más y a los 12 minutos del segundo tiempo el "demonio" Gabriel Hauche decretó de cabeza el triunfo de su equipo para llegar al partido decisivo.



Racing Club jugará la final del Trofeo de Campeones ante Boca Juniors el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis